Avanza en Córdoba una iniciativa para prohibir el uso de celulares en escuelas municipales.

La Comisión de Cultura, Educación y Turismo del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por mayoría el proyecto que propone prohibir el uso de dispositivos móviles por parte de los alumnos en las escuelas municipales durante el horario escolar. La iniciativa, que ahora pasará a la comisión de Legislación General, contó con el respaldo del pediatra Enrique Orchansky, quien fue invitado a exponer sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes.

Durante su presentación ante los concejales, Orchansky sostuvo que los cambios en las estructuras familiares, la caída de la autoridad parental y las nuevas dinámicas de crianza influyen en la relación que los menores mantienen con la tecnología. Según explicó, la disminución de la natalidad y la presencia de familias con un solo hijo favorecen, en algunos casos, modelos de crianza más complacientes. “Se terceriza en el colegio, al que se le pide todo”, afirmó.

El especialista alertó sobre los niveles de uso de los dispositivos móviles entre los más jóvenes. “Hay chicos enfermos por los juegos, la adicción. Estamos en un promedio de uso del celular de 8 horas por día y en vacaciones sube a 11 horas. Se frena el mecanismo de razonamiento, análisis, gusto. Hay una fobia a quedarse sin celular”, señaló.

Además, advirtió que los problemas se profundizan cuando se intenta limitar el acceso a las pantallas. “Ni hablar de los niños a los que se les ha prohibido usar el celular en clase y el docente se convierte en policía de esa norma y no en dictar su materia”, ejemplificó.

Orchansky remarcó que el problema no se limita a los alumnos y sostuvo que muchos padres también pertenecen a generaciones que crecieron con dispositivos digitales. En ese sentido, consideró que cualquier estrategia de regulación debe involucrar tanto a las familias como al sistema educativo.

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Efectos de las pantallas

El pediatra también vinculó el uso de pantallas con cambios en los procesos de aprendizaje y socialización. Recordó que en los orígenes de la educación pública los niños ingresaban a la escuela a los seis años y alternaban las clases con recreos destinados al juego y la interacción. “Después de cada clase tenían recreo para saltar, cantar, jugar. Hoy, con la tecnología, eso no existe más”, afirmó.

Respecto de las plataformas digitales, sostuvo que están diseñadas para generar conductas adictivas. “El diseño de las plataformas es adictivo y los CEOs de las empresas lo saben. Les entregamos a los chicos un arma, que es el celular. Los estragos que estamos viendo nos muestran que los chicos pierden la atención, tienen crisis de ansiedad, no toleran el ritmo humano, quieren velocidad digital”, expresó.

Durante el debate, la concejala Soher El Sukaría consultó si la restricción del uso de celulares tendría beneficios concretos para la salud de los niños. La respuesta de Orchansky fue categórica: “Sí”.