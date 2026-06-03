“Me arrancaron un pedazo de alma”: el abuelo de Agostina habló en la marcha de Ni Una Menos

En el marco de una nueva movilización de Ni Una Menos realizada este miércoles en Córdoba, Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, tomó la palabra frente a los manifestantes y agradeció el acompañamiento de quienes se sumaron al reclamo de justicia por la adolescente de 14 años asesinada.

“No me esperaba el cariño de la gente. Por ella estoy acá, por lo que se llevó este hdp”, afirmó. Y agregó: “Me sacaron algo a mí, un pedazo de alma. Cada vez que tenga que marchar lo voy a hacer, por mi nieta y por todas”.

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El hombre también pidió que la sociedad continúe involucrándose frente a la violencia de género. “A todos les digo que salgan a la calle porque todos viven en Córdoba. Que dejen de tratar a las mujeres como si fueran un trapo. Las mujeres son seres humanos, sin ellas no somos nada nosotros”, expresó.

Visiblemente afectado, Heredia describió el impacto que dejó el crimen en su familia. “El dolor que yo siento es desgarrador. Imaginate lo que siente mi hija. A mi nieta no la vamos a ver más, como les pasa a muchas familias por culpa de estos desgraciados hijos de puta”, concluyó.

Mientras continúa la investigación por el femicidio de Agostina Vega, este miércoles familiares y allegados comenzaron a despedir a la adolescente de 14 años en una funeraria ubicada cerca del domicilio de la familia materna. La ceremonia se desarrolla en medio de una profunda conmoción social por el caso y estuvo precedida por diferencias entre los familiares sobre la modalidad del velorio.

La despedida fue organizada en dos etapas. En una primera instancia participó la familia paterna y luego la familia materna, en un intento por compatibilizar las distintas posturas que surgieron respecto al último adiós de la joven. Mientras el padre de Agostina había planteado la necesidad de realizar una ceremonia más íntima, los abuelos maternos consideraban que debía ser abierta para que vecinos, amigos y allegados pudieran acompañar a la familia. Durante el inicio del velatorio, Gabriel Vega, padre de la adolescente, sufrió una descompensación y debió ser asistido por personal médico presente en el lugar.

La jornada también estuvo marcada por reclamos de justicia y por el dolor de los familiares, que en las últimas horas habían expresado su malestar por la coincidencia entre el velorio y la marcha convocada para exigir avances en la causa.

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En declaraciones públicas, el padre de Agostina pidió respeto por la memoria de su hija y cuestionó algunas versiones difundidas en torno al caso. “Pónganse un segundo en mis zapatos. No están respetando a mi hija”, expresó. Además, aseguró que continuará reclamando que se investigue a todos los posibles responsables: “La va a pagar él y todos los implicados en la situación. No voy a descansar hasta que terminen todos presos”.

La despedida se produce en una jornada atravesada por nuevas novedades judiciales. Horas antes, los abuelos de Agostina se presentaron junto al abogado Carlos Nayi ante la fiscalía para aportar elementos que consideran relevantes para la investigación. Mientras tanto, la querella sostiene que Claudio Gabriel Barrelier, único detenido hasta el momento, no habría actuado solo y reclama que se profundicen las pesquisas sobre otras posibles responsabilidades en el crimen que conmociona a Córdoba.

Hallazgos forenses

La autopsia realizada al cuerpo de Agostina Vega reveló nuevos detalles sobre el femicidio de la adolescente de 14 años. El informe fue completado en las últimas horas en la Morgue Judicial. Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos determinaron que el cuerpo presentaba cortes realizados con un arma blanca, aunque por el momento no fue posible establecer con precisión qué tipo de cuchillo se utilizó. Los investigadores consideran que Claudio Barrelier, único imputado por el crimen, tenía conocimientos que le permitieron desmembrar el cuerpo tras el asesinato.

“Sabía muy bien lo que hacía”, señalaron fuentes de la causa al referirse al modo en que fueron realizados los cortes. De acuerdo con los primeros resultados forenses, las lesiones fueron practicadas después de la muerte de la víctima.

La autopsia también detectó signos compatibles con penetración, aunque no se registraron daños severos en órganos internos. Los peritos continúan analizando distintas muestras para completar los informes complementarios que serán incorporados al expediente.

La reconstrucción judicial sostiene que Agostina ingresó a la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, durante la noche del sábado 23 de mayo y nunca volvió a salir con vida. Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre esa noche y las primeras horas del domingo.

Las horas posteriores al crimen

La principal hipótesis de la fiscalía indica que Barrelier abusó de la adolescente y la asesinó dentro de la vivienda. Posteriormente habría desmembrado el cuerpo y lo habría mantenido oculto hasta la mañana del lunes 25 de mayo.

Según la investigación, ese día trasladó los restos en un Ford Ka perteneciente a una amiga hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados. El hallazgo se produjo el sábado pasado, luego de varios días de intensa búsqueda y rastrillajes. Mientras avanza la causa, la Justicia ordenó nuevas medidas de prueba en distintos puntos de la ciudad.

Más pericias y nuevos procedimientos

Por disposición judicial, un equipo de peritos científicos regresó a la vivienda de barrio Cofico para realizar una nueva inspección técnica. Durante varias horas trabajaron en la recolección de rastros y evidencias que permitan reconstruir con mayor precisión los últimos movimientos de Agostina y del acusado.

En paralelo, los investigadores también avanzaron sobre la logística utilizada para el traslado del cuerpo. Fuentes de la causa indicaron que se revisó un establecimiento dedicado a la limpieza de vehículos donde habría sido llevado el Ford Ka vinculado al caso.

Los procedimientos forman parte de las nuevas diligencias ordenadas por la fiscalía, que busca determinar si existieron otras personas que pudieron colaborar con Barrelier o tener conocimiento de lo ocurrido.

Expulsión confirmada

La Comisión Directiva de Instituto Atlético Central Córdoba confirmó la expulsión de Claudio Gabriel Barrelier, el único imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, la entidad de Alta Córdoba explicó que la medida se tomó en función de la gravedad de los hechos investigados, el avance de la causa judicial y la conmoción social e institucional generada por el crimen. Barrelier era socio activo del club y mantenía vínculos con una de las facciones de la barra brava albirroja.

“El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club, y conforme a las facultades previstas en su Estatuto Social, la Comisión Directiva ha puesto los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la Institución”, señaló el club.

En otro tramo del comunicado, Instituto expresó su acompañamiento a la familia y al entorno de la adolescente asesinada. “Frente al profundo dolor que ha generado el asesinato de Agostina Vega, Instituto Atlético Central Córdoba expresa su solidaridad, acompañamiento y respeto hacia su familia”, manifestaron.

El club también aseguró que se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que resulte necesario en el marco de la investigación. Por último, la institución aclaró que Claudio Gabriel Barrelier no desempeñó funciones institucionales, deportivas ni representativas dentro del club y cerró el comunicado con una definición contundente: “Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia”.

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