Llega la décima edición de la feria enológica y cultural Mercado de Bodegas

La feria enológica y cultural del centro del país Mercado de Bodegas celebra su décimo encuentro el domingo 14 de junio, de 14 a 19 h, en el Club Hípico del Jockey Club Córdoba.

Será una experiencia integral con un espacio exclusivo donde el vino, la gastronomía, el arte y la música se fusionan en un entorno pensado para disfrutar con todos los sentidos.

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Con la compra de la entrada, cada asistente recibirá una copa con seguro para recorrer los stands y descubrir etiquetas de distintas regiones del país (al finalizar la jornada, se devuelve la copa).

Mercado de Bodegas celebra su 10ª edición consolidándose como un hito en la agenda sibarita. En esta edición aniversario, el público podrá recorrer stands de bodegas boutique y vinos de autor provenientes de distintas regiones vitivinícolas de Argentina, además de propuestas de vermú, gin, cervezas artesanales y delicatessen. La jornada combinará degustaciones, gastronomía al fuego y diversas expresiones artísticas.

Desde sus comienzos, la feria se ha posicionado como un canal de encuentro directo entre productores, sommeliers y amantes del vino, promoviendo el intercambio cultural y el aprendizaje en un ambiente sofisticado y relajado.

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Arte y música en vivo

Para coronar la celebración, el evento contará con la presentación en vivo de SEVASTTOS, reconocido músico y productor argentino que fusiona sonidos ancestrales con tecnología de vanguardia en el género neoancestral.

Diseñada para promover el potencial vitivinícola argentino, esta edición reafirma el exitoso formato de sus versiones anteriores, invitando al público a ser parte de un encuentro exclusivo y distintivo.

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Entradas y acceso

Las entradas para el evento —a un valor de $ 45.000—ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline y en vinotecas asociadas. Al ingresar, cada asistente recibirá una copa con seguro para recorrer libremente los distintos espacios de degustación durante toda la experiencia (al finalizar, se devuelve la copa).

Más información:

Web: mercadodebodegas.com.ar

Redes sociales: @mercadodebodegas