EN VIVO: comienza la "Misa Ricotera" para despedir al Indio Solari

Plaza de Mayo se convirtió esta tarde noche en el epicentro de la despedida popular al Indio Solari. Fanáticos llegados desde distintos puntos del país participan de una convocatoria espontánea que mezcla homenaje, música y recuerdo.

18.30 No se registra presencia policial

No presencia policial visible, probablemente estén en los alrededores. Pero, en este caso, se decidió respetar el encuentro o evitar conflictos

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18.20 Comienza a anochecer y suena “Ji ji ji”

Como era de esperar, en un momento comenzó a sonar "Ji ji ji" y el centro de la Plaza de Mayo se convirtió en un pogo improvisado. Minutos después, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino. Entre banderas, cánticos y parlantes que reproducían clásicos ricoteros, también abundaban las latas de cerveza y las tradicionales botellas de plástico cortadas, utilizadas para compartir fernet entre los asistentes.

18.10 Testimonios

“Es loco que cuando nos pasa algo venimos a la plaza de Mayo, es como un refugio, por eso también en su momento fue bombardeada. Este lugar es nuestro punto de encuentro”, reflexionó una chica que se acercó a la misa simbólica despedida.

18.00 Las charlas de los autoconvocados

Los temas de Los Redondos y Los Fundamentalistas se escuchan en distintos puntos de la plaza a través de equipos de sonido montados por los propios fanáticos. Mientras algunos conversan sobre una posible despedida oficial, otros insisten en que el homenaje debe mantenerse en paz. Cada tanto, una canción surge desde algún grupo y rápidamente es acompañada por decenas de voces, que convierten la plaza en una gran misa ricotera improvisada.

17.50 Plaza casi colmada

La convocatoria crece minuto a minuto. Mientras los fanáticos llegan desde distintos puntos de la ciudad, los puestos ambulantes ofrecen remeras del Indio Solari mezcladas con consignas políticas y sociales como "Nunca Más" y "Chau Milei".

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