El Senado aprobó 74 pliegos judiciales y quedaron en el centro de la escena hijos, esposas y colaboradores de magistrados

El Senado aprobó 74 pliegos judiciales impulsados por el gobierno de Javier Milei para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Entre los nombres que obtuvieron acuerdo figuran Tomás Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, María Julia Sosa, colaboradora directa del juez federal Julián Ercolini; Laureano Durán, con antecedentes en la Justicia Federal de La Plata y vínculos históricos con sectores judiciales bonaerenses.

María Verónica Michelli también fue aprobada, cuya candidatura había quedado envuelta en una fuerte controversia política. La votación se realizó en el Congreso y formó parte de un proceso de renovación de cargos que busca reducir el elevado número de vacantes existentes en el Poder Judicial.

El mapa del voto del Senado que aprobó a Verónica Michelli, la jueza bajo la lupa de Javier Milei

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La sesión estuvo marcada por el debate alrededor de Michelli, actual funcionaria judicial con más de tres décadas de trayectoria. Días antes, la Casa Rosada había intentado retirar su pliego tras conocerse su vínculo familiar con Alconada Mon, periodista que publicó investigaciones sobre el Gobierno. Sin embargo, el Senado avanzó con el tratamiento y terminó aprobando su designación junto con el resto de los expedientes.

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