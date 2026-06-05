viernes 05 de junio de 2026
POLITICA
Intercambio logístico

Alineamiento: El Gobierno firmó un acuerdo con EE.UU. para acceder a combustible militar y tecnología de drones

El acuerdo respresenta un capítulo más del alineamiento militar argentino con EE.UU. y busca  mejorar el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas, según las fuentes de Defensa.

Carlos Presti en el 250° aniversario de creación del Ejército de Estados Unidos
Carlos Presti en el 250° aniversario de creación del Ejército de Estados Unidos | www.argentina.gob.ar

El gobierno de Javier Milei firmó este jueves a través del Ministerio de Defensa con autoridades de Estados Unidos un acuerdo para lograr "suministro recíproco de combustible" a "precios militares en todo el mundo"

El acuerdo respresenta un capítulo más del alineamiento militar argentino con EE.UU. y busca mejorar el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas, según las fuentes de Defensa.

En ese marco, el ministario destacó que con las dos cartas de intención firmadas "Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...

LT

También te puede interesar
En esta Nota