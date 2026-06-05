Alineamiento: El Gobierno firmó un acuerdo con EE.UU. para acceder a combustible militar y tecnología de drones

El gobierno de Javier Milei firmó este jueves a través del Ministerio de Defensa con autoridades de Estados Unidos un acuerdo para lograr "suministro recíproco de combustible" a "precios militares en todo el mundo"

El acuerdo respresenta un capítulo más del alineamiento militar argentino con EE.UU. y busca mejorar el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas, según las fuentes de Defensa.

En ese marco, el ministario destacó que con las dos cartas de intención firmadas "Argentina se convirtió en el primer país del hemisferio en incorporarse al Mercado Digital de Drones y Sistemas Antidrones del Ejército de los Estados Unidos.

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