Misiones: qué "reclamos estratégicos" le planteó Passalacqua a Santilli

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Carlos Sadir; La Rioja, Ricardo Quintela; Salta, Gustavo Sáenz; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La reunión tuvo lugar el martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contó además con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y del secretario general del organismo, Ignacio Lamothe.

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Qué temas trataron los gobernadores del Norte Grande

Los participantes dialogaron sobre logística, energía, infraestructura para el gas natural y acciones conjuntas para el desarrollo de la región.

Durante la jornada de trabajo, el CFI presentó nuevos capítulos de la hoja de ruta hacia un Futuro Federal, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas con el objetivo de construir una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

También se expusieron la Estrategia Federal Logística, surgida a partir de una solicitud del Norte Grande en 2021 y posteriormente extendida al resto del país, y la Estrategia Federal Energética.

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Qué dijo Passalacqua

“Fue una productiva y excelente reunión. Llevamos con firmeza los reclamos históricos y estratégicos de Misiones: la urgencia de nuevos puentes con los países hermanos, la extensión de la Hidrovía hasta nuestra provincia y la ansiada llegada del gas natural. Infraestructura clave para el desarrollo y para garantizar la rentabilidad de nuestra producción”, confirmó Passalacqua.

Sobre la decisión de que Misiones sea sede de la próxima reunión de gobernadores del Norte Grande expresó que “es un verdadero honor recibir a los gobernadores y sus equipos en nuestra casa para seguir construyendo un país más federal”.

Al comienzo de la asamblea, el presidente pro témpore del Norte Grande y gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, agradeció la presencia del ministro del Interior y explicó que los mandatarios aprovecharon la reunión para transmitir las necesidades de la región.

“Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas”, recalcó.

“El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el Ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias”, concluyó Jalil.

Fuente: Gobierno de Misiones.