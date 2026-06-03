Kicillof suscribió convenios con Valdés: “Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo"

El gobernador Axel Kicillof se reunió con su par Juan Pablo Valdés en la ciudad de Corrientes para suscribir convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial.

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Qué dijo Kicillof sobre la reunión con Valdés

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, afirmó Kicillof tras las firmas de los acuerdos celebrados en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina.

“Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, cerró Kicillof.

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Qué dijo Valdés sobre la reunión con Kicillof

“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, expresó Valdés.

"El intercambio institucional es clave generar más oportunidades y desarrollo en las comunidades", escribió el mandatario correntino en su cuenta de la red social "X".

“Uno de los convenios promueve la incorporación de productores arroceros de Corrientes al Programa Mercados Bonaerenses. Esto contribuirá a la ampliación de los canales de comercialización de los productores locales, quienes podrán llegar sin intermediarios a mercados fijos y ferias, al mismo tiempo que permitirá a los consumidores bonaerenses acceder a nuevos productos de calidad a un precio accesible”, indica un comunicado del gobierno bonaerense.

Y luego precisa: “En materia de desarrollo agropecuario, se firmó un acuerdo de cooperación técnica enfocado en el mejoramiento genético animal. A través de este mecanismo, la Provincia de Buenos Aires compartirá los avances de investigación logrados en su red de 16 Chacras experimentales, facilitando a los productores correntinos la adquisición de material genético bovino y ovino de alta calidad”.

“El intercambio incluirá transferencia tecnológica y experiencias conjuntas para fortalecer la innovación, mejorar la productividad cárnica y potenciar la competitividad de pequeños y medianos productores”, detalla el documento.

Además participaron del encuentro los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente Alberto Descalzo.