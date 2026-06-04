Pablo Avelluto: "El PRO tiene la fantasía vanidosa que puede ser Milei mejor que Milei"

El exministro de Cultura Pablo Avelluto calificó de "fantasía vana" y "error político" la actual estrategia del PRO y de Patricia Bullrich el intento de mimetizarse con el gobierno libertario.

"Creo que es como una fantasía vana, es la fantasía vanidosa del PRO que cree que puede hacer el gobierno de Milei mejor que Milei, puede ser Milei mejor que Milei y el problema argentino es Milei", agregó en declaraciones a Radio 10.

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Qué dijo Avelluto sobre el PRO

"Entonces la imitación es antes que otra cosa un error político más allá de la cuestión ética de lo que sostenías en algún momento y lo que pasaste a sostener después. Eso vale para el PRO tanto como para Patricia Bullrich. Las incoherencias y las inconsistencias no están de un solo lado", sostuvo en diálogo con Juan Amorín.

Además recordó la frase del consultor Jaime Durán Barba de que "el Círculo Rojo siempre se equivoca" al elegir un candidato. "Creen que los límites del país son los límites de sus empresas y el país es más grande que eso, mucho más grande y mucho más complejo y mucho más diverso y con problemas mucho más sofisticados y difíciles de resolver", aseguró Avelluto.

"En la década del 60 lo que querían lo mismo del peronismo, es decir la versión moderada, y soñaban con un peronismo sin Perón conducidos por un dirigente sindical de la UOM de aquel tiempo que se llamaba Vandor. Es una fantasía histórica del hoy llamado Círculo Rojo, de tener eh el presidente al que puedan controlar", ejemplificó.

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Qué dijo Avelluto sobre la alternativa a Milei

Y luego completó: "La alternativa a Milei por lo pronto no tiene nada que ver con nada de lo que conocimos hasta ahora. Es algo que está para inventarse. no tiene la forma de nada de lo conocido porque Milei no tiene la forma de nada de lo conocido y entonces hay que aceptar la incertidumbre y hay que elaborar para que eso se construya con ideas nuevas con los objetivos comunes y las cosas en las que estamos de acuerdo".