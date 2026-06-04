"Le hiciste asfalto a la casa de tu mamá": una vecina de Chaco interrumpió una sesión y lanzó duras acusaciones

Una sesión del Concejo Municipal de Villa Ángela se vio alterada este jueves por la intervención de una vecina que ingresó al recinto para exponer una serie de reclamos vinculados a la situación de su barrio y a la falta de respuestas que, según aseguró, recibió de distintos funcionarios y representantes políticos.

La exposición derivó en momentos de fuerte tensión, con cruces verbales, interrupciones y acusaciones dirigidas a integrantes del cuerpo legislativo local.

"Estoy cansada de sus mentiras"

Durante varios minutos, la mujer relató dificultades que atraviesa desde hace años vinculadas al estado de las calles, problemas de accesibilidad y obras que, según afirmó, nunca llegaron a concretarse pese a las promesas recibidas.

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"Estoy cansada de sus mentiras", expresó en uno de los pasajes más encendidos de su intervención. Además, sostuvo que atraviesa problemas de salud y cuestionó que, pese a haber realizado numerosos reclamos, continúa sin recibir respuestas concretas.

"Yo no quiero promesas, quiero una respuesta", manifestó ante los concejales presentes.

Acusaciones por el asfalto en distintos sectores de la ciudad

El momento de mayor tensión se produjo cuando la vecina apuntó directamente contra dos concejales y cuestionó la distribución de obras de pavimentación. "Le hiciste asfalto a la casa de tu mamá", lanzó en dirección a una edil durante la sesión.

Instantes después también dirigió cuestionamientos hacia otro concejal, a quien acusó de haber impulsado obras en sectores vinculados a propiedades particulares.

Las acusaciones fueron rechazadas desde las bancas y generaron respuestas inmediatas de algunos integrantes del cuerpo, que calificaron las afirmaciones como falsas.

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Reclamos por barrios con infraestructura pendiente

Más allá de los señalamientos personales, el eje principal del planteo estuvo centrado en la situación de varios barrios de Villa Ángela que, según denunció la vecina, continúan esperando obras básicas de infraestructura.

Durante su exposición mencionó sectores donde, aseguró, existen calles deterioradas, cuadras sin pavimentar y trabajos inconclusos que afectan la circulación cotidiana de los vecinos. También cuestionó que algunos sectores hayan recibido mejoras urbanas mientras otros continúan reclamando soluciones desde hace años.

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Las declaraciones provocaron un clima de creciente tensión dentro del recinto. En distintos momentos hubo interrupciones mutuas entre la vecina y algunos concejales, lo que obligó a las autoridades del cuerpo a intervenir para intentar ordenar el desarrollo de la sesión. A pesar de los intentos por retomar el temario previsto, el reclamo ocupó buena parte del debate y dejó expuesto el malestar de la mujer por la situación de su barrio y por las respuestas recibidas de parte de dirigentes y funcionarios locales.