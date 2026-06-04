Confirmaron el cronograma de pagos de programas provinciales: cuándo cobra cada beneficiario

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, confirmó el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondiente a junio. Según informaron oficialmente, las acreditaciones comenzarán el próximo martes 9 de junio y se efectuarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Los fondos estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria, incluyendo cajeros automáticos, home banking y aplicaciones digitales.

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Cuándo se pagan los programas provinciales

De acuerdo con el esquema difundido por la cartera económica, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 9 de junio: programa Expertos , dependiente del Ministerio de Salud Pública.

programa , dependiente del Ministerio de Salud Pública. Martes 16 de junio: Becas Más Salud (Ministerio de Salud) y Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno).

(Ministerio de Salud) y (Ministerio de Gobierno). Miércoles 17 de junio: programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión), Reconversión Laboral Canillitas y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos.

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Cómo estarán disponibles los fondos

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la organización de las fechas busca garantizar un proceso ordenado de acreditaciones y evitar concentraciones innecesarias de beneficiarios en las sucursales bancarias.

Además, remarcaron que los montos estarán disponibles en las fechas previstas sin necesidad de realizar trámites presenciales, ya que podrán utilizarse los distintos canales electrónicos que ofrece el Nuevo Banco del Chaco para operar de manera segura y ágil.