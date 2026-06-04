Hospital Perrando: invertirán más de $200 millones para ampliar la atención con 10 nuevos consultorios

El Gobierno del Chaco anunció una inversión superior a los $200 millones para la construcción de 10 nuevos consultorios externos en el Hospital Julio C. Perrando, una obra que será financiada con fondos obtenidos a través de subastas públicas de bienes estatales fuera de servicio.

El proyecto fue presentado este jueves por el gobernador Leandro Zdero, junto a autoridades de las áreas de Salud e Infraestructura y directivos del principal centro sanitario de la provincia.

Cómo será la obra en el Hospital Perrando

Los nuevos consultorios estarán ubicados en un sector actualmente ocupado por el archivo de historias clínicas y áreas administrativas, un espacio que quedó disponible a partir del proceso de digitalización de la documentación hospitalaria.

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Según detallaron desde el Ejecutivo, la intervención permitirá crear un área de atención ambulatoria con ingreso independiente sobre avenida 9 de Julio, facilitando el acceso de pacientes que actualmente deben atravesar gran parte del edificio para llegar a determinadas especialidades.

La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de entre tres y cuatro meses.

Qué servicios se fortalecerán

De acuerdo con la información oficial, los nuevos espacios estarán destinados a especialidades que registran una alta demanda de consultas mensuales. Entre ellas se encuentran: neurología, endocrinología, oftalmología y otorrinolaringología

Además, el proyecto contempla la incorporación de un consultorio exclusivo para oftalmología pediátrica, una prestación que actualmente no cuenta con un espacio específico dentro del hospital.

Desde la dirección del Perrando señalaron que la ampliación permitirá mejorar la capacidad operativa de estos servicios y optimizar la circulación interna de pacientes y profesionales.

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Fondos provenientes de subastas públicas

La financiación surge de la sexta subasta pública realizada por el Gobierno provincial, mediante la cual se remataron vehículos y otros bienes estatales en desuso.

Según explicaron desde la Secretaría General de la Gobernación, los recursos obtenidos a través de estos procesos son destinados a obras y equipamiento para distintas áreas del Estado.

Las subastas se realizan con la participación del Colegio de Martilleros y organismos de control, con el objetivo de garantizar la transparencia del procedimiento.

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Buscan mejorar la atención de miles de pacientes

Las autoridades sanitarias indicaron que las especialidades alcanzadas por la obra concentran miles de consultas mensuales y que la ampliación permitirá mejorar la accesibilidad y los tiempos de atención.

La iniciativa forma parte de las acciones de modernización impulsadas en el Hospital Perrando, que en los últimos años avanzó en la digitalización de historias clínicas y en la reorganización de distintos servicios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los trabajos podrían comenzar en las próximas semanas una vez completados los procedimientos administrativos necesarios para la ejecución de la obra.