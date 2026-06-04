La interna al rojo vivo: el paso de Axel Kicillof por Corrientes expuso el quiebre en el PJ local

Lo que formalmente se planificó como una agenda de fuerte contenido federal e institucional terminó por detonar las esquirlas de una interna partidaria que el peronismo ya no puede disimular. El desembarco del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en territorio correntino no solo generó cruces con el oficialismo provincial, sino que desnudó de manera descarnada la profunda fractura que fractura al Partido Justicialista (PJ) de Corrientes, en sintonía con la sorda batalla que se libra a nivel nacional entre el mandatario bonaerense y los sectores más radicalizados del kirchnerismo.

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El itinerario de Kicillof en la capital del litoraleña se extendió de manera rigurosa entre las 10 de la mañana y las 19 de este miércoles. A pesar de la densa carga de actividades políticas, el bonaerense no pisó la sede central del PJ correntino y, en un gesto de altísimo voltaje político, tampoco fue recibido por la presidenta del partido a nivel provincial, Ana Almirón, quien optó por un deliberado vaciamiento institucional al no participar de ninguno de los actos oficiales ni de las mesas técnicas de debate.

Convenios en Empedrado y un duro diagnóstico contra Milei

En el plano estrictamente de gestión, la jornada de Kicillof comenzó en el interior provincial. Por la mañana, arribó a la localidad de Empedrado, donde fue recibido por el jefe comunal local, Rubén Echeverría.

Allí, ambos mandatarios suscribieron un convenio marco de cooperación destinado a articular políticas públicas de promoción turística recíproca, intercambio cultural, fortalecimiento de destinos e impulso coordinado de actividades deportivas y educativas de escala regional.

Tras la firma en el despacho municipal, el bonaerense cumplió con las postales de rigor: visitó la histórica Iglesia Nuestro Señor Hallado, recorrió la plaza central y se fotografió en el emblemático mirador de las barrancas empedradeñas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la ciudad de Corrientes para encabezar un plenario de fuerte contenido político junto a intendentes del PJ, legisladores y las cúpulas gremiales nucleadas en la CGT regional, conducida por el secretario general Guido Tello. De la mesa chica participaron los jefes comunales Cristian Ledesma (Felipe Yofre), Cristian Olivetti (Esquina), Norberto Villordo (Santa Lucía), Paola Pérez (Bonpland) y Vilma Ojeda (San Isidro).

"Estuve reunido con los intendentes locales y todos coincidimos en que la situación económica y productiva está cada vez peor: ocurre en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en cada rincón de la Argentina", analizó Kicillof durante su discurso.

En un tiro directo hacia Balcarce 50, el gobernador completó: "Esto no es una casualidad biológica, es el resultado directo del programa económico de Javier Milei, que va de frente contra la producción nacional, destruye el trabajo genuino y pulveriza el poder adquisitivo del salario".

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La trinchera de la grieta: gestión versus el operativo "Cristina libre"

El trasfondo del faltazo de la conducción oficial del PJ correntino fue explicitado por el senador provincial José "Pitin" Aragón, uno de los principales armadores y propulsores de la llegada de Kicillof a Corrientes.

Aragón reconoció de forma abierta que no existió ningún tipo de diálogo con Almirón para coordinar la visita del bonaerense, evidenciando el congelamiento de las relaciones internas.

La fractura del peronismo correntino se hamaca sobre la misma sintonía que la disputa nacional, donde la agrupación La Cámpora viene limando la proyección presidencial del gobernador de Buenos Aires. En el esquema local, Aragón y el bloque de intendentes dialoguistas han decidido tomar distancia de la facción ortodoxa y ultra-kirchnerista que en las últimas semanas viene copando la agenda partidaria bajo la consigna exclusiva de "Cristina libre".

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Consultado de forma directa sobre la centralidad y el rol que debe ocupar Cristina Fernández de Kirchner en la reconstrucción del movimiento, el legislador correntino desmarcó su estrategia de la consigna judicializadora: "Yo quiero que Cristina esté libre, pero entiendo perfectamente que la única posibilidad real de discutir las condiciones en las que Cristina esté libre es teniendo un gobierno peronista que pueda rever las causas en las que ella está implicada", argumentó Aragón a radio Dos con pragmatismo político.

Para el armado territorial, la figura de Kicillof trasciende las fronteras de La Plata y se posiciona de forma nítida en la carrera hacia el sillón de Rivadavia. "Vino formalmente en su rol institucional de Gobernador, pero la lectura y la visión que le damos nosotros es completamente otra. Un peronista siempre busca un compañero con carisma, con inteligencia, y los compañeros hoy le quieren poner la banda presidencial", concluyó Aragón, dejando en claro que, pese al boicot de la conducción formal, el operativo clamor para 2027 ya camina las calles de Corrientes.