Cronograma confirmado: el Plus Unificado de 110 mil pesos se paga a partir de este viernes

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma oficial de liquidación del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) correspondiente al mes de junio. El beneficio alcanzará a los agentes activos de todos los escalafones estatales, así como también al sector de pasivos compuesto por jubilados y pensionados de la caja provincial.

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Para este período, el monto del beneficio extraordinario se fijó en $110 mil por beneficiario. El desembolso financiero por parte de la tesorería provincial se ejecutará de forma escalonada a lo largo de cinco jornadas hábiles, comenzando este viernes 5 de junio y concluyendo de manera definitiva el próximo jueves 11.

El esquema de pagos, tramo por tramo

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los centros de cobro y optimizar el flujo de atención en las dependencias financieras, las liquidaciones se organizaron bajo el habitual sistema de terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Viernes 5 de junio: percibirán el adicional los agentes públicos con documentos finalizados en los números 0 y 1 .

Lunes 8 de junio: será el turno de los trabajadores con DNI terminados en 2 y 3 . No obstante, desde la cartera económica precisaron que este tramo ya estará disponible de forma anticipada a partir del sábado 6 a través de la plataforma de homebanking y en la red de cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA .

Martes 9 de junio: se acreditarán los fondos para aquellos agentes cuyos documentos concluyan en 4 y 5 .

Miércoles 10 de junio: cobrarán los empleados y pasivos con terminaciones en 6 y 7 .

Jueves 11 de junio: en la jornada de cierre del cronograma, se liquidará el beneficio a los titulares con DNI finalizados en 8 y 9.

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Desde los organismos técnicos del Estado provincial instaron a los beneficiarios a priorizar el uso de los canales digitales, los pagos con tarjeta de débito y las transferencias electrónicas para realizar sus transacciones comerciales habituales, minimizando la necesidad de retiro de efectivo en las terminales bancarias durante las jornadas de alta demanda.