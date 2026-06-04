Murió Eulogio "Ohio" Márquez, director de Defensa Civil de Corrientes

La administración pública provincial y el arco político local se tiñeron de luto tras confirmarse el fallecimiento del exconcejal capitalino y actual director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Eulogio Cruz "Ohio" Márquez. El deceso del funcionario se produjo este miércoles por la tarde en la capital correntina, luego de afrontar con una prolongada enfermedad que lo había alejado de la primera línea de operaciones en los últimos meses.

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Márquez cosechó a lo largo de su trayectoria un unánime reconocimiento social e institucional debido a su férreo compromiso con la función pública, su activa militancia política y una inquebrantable vocación de servicio que lo llevó a coordinar los comités de crisis más complejos de la historia reciente de la provincia.

La noticia de su partida física desencadenó una oleada inmediata de muestras de dolor, condolencias y guardias de honor virtuales entre referentes partidarios, ministros, brigadistas, familiares y allegados, quienes coincidieron en enaltecer su figura como un ejemplo de entrega comunitaria.

El emotivo adiós del gobernador Juan Pablo Valdés

El mandatario provincial, Juan Pablo Valdés, fue uno de los primeros en manifestar públicamente el pesar del Estado correntino a través de sus plataformas oficiales. "Con mucho dolor, despedimos al querido Eulogio 'Ohio' Márquez, agradecidos eternamente por su trabajo, compromiso y vocación de servicio", expresó el jefe del Ejecutivo.

Valdés puso un énfasis especial en el rol de trinchera que desempeñó el funcionario durante las emergencias hídricas e ígneas que conmovieron al mapa correntino: "Siempre presente y al pie, sobre todo en los momentos más difíciles que le tocó atravesar a nuestra provincia", ponderó con gratitud.

"Un fuerte abrazo para su familia, sus seres queridos y su gran equipo de trabajo. Lo vamos a extrañar", concluyó el gobernador en su sentido mensaje de despedida.

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El pesar de los cuarteles de Bomberos Voluntarios

Debido a la naturaleza de su cargo y a su permanente presencia en el territorio durante las catástrofes climáticas —incluyendo inundaciones ribereñas y la sequía extrema centenaria—, Márquez forjó un vínculo de hermandad y respeto profesional con las fuerzas de seguridad y de rescate civil. Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de diversas localidades del interior utilizaron sus redes para manifestar una profunda congoja por la pérdida del director.

Desde el cuerpo de bomberos de la localidad de San Miguel emitieron un comunicado institucional de alto valor emotivo: "Hoy nos toca despedir a una persona que dejó una huella imborrable en nuestra institución. Eulogio Cruz 'Ohio' Márquez acompañó de cerca a nuestro cuartel durante estos últimos años de su trayectoria, brindando siempre su apoyo logístico, colaboración y un compromiso total con los Bomberos Voluntarios".

La misiva de los rescatistas de San Miguel concluyó destacando sus calidades humanas: "Su permanente predisposición para ayudar y su firme acompañamiento operativo a nuestra labor diaria demostraron el profundo respeto y cariño que sentía por nuestra institución y por el servicio desinteresado a la comunidad".

En la misma sintonía se expresaron las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, quienes recordaron a "Ohio" como un eslabón fundamental en la diagramación de los esquemas de protección civil y mitigación de siniestros en toda la geografía provincial.