Giacomini apoyó al "sith Federico Sturzenegger": "No debería existir el registro de conducción ni el examen"

El economista Diego Giacomini apoyó la propuesta del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar los exámenes para obtener el carné de conducir.

"A veces, el Hombre del Atlantis, el Sith Federico Sturzenegger, se golpea la cabeza y dice cosas muy buenas como esta vez: no debería existir el registro de conducción ni tampoco ese examen, que cuando lo aprobás no sabes manejar en la calle", escribió en su cuenta de la red social "X".

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Qué dijo Giacomini sobre el examen de conducir

"La gente que sube a una moto, auto y/o camión sin saber manejar son casos muy marginales", sostuvo Giacomini.

"Los potenciales daños que hagan, deberán responder ellos por los daños causados con su patrimonio; y esos daños son muy inferiores a los que ocasiona el Estado con toda esta parafernalia", argumentó para defender la propuesta.

"¿O alguien sensato puede pensar que sin registro y sin VTV la gente sensato andaría matando y destruyendo su propiedad privada (que tanto esfuerzo le ha costado obtener) por la vida", cerró Giacomini.

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"El sith Federico Sturzenegger"

El analista económico es habitualmente crítico de las políticas del gobierno de Javier Milei y de Federico Sturzenegger por lo que sorprendió al respaldar esta propuesta del ministro de Desregulación.

Sturzenegger es un confeso fanático de Star Wars y ha recurrido a la saga para hacer analogías políticas en defensa de sus medidas económicas. De ahí que Giacomini lo califiqué de "sith", una antigua orden de guerreros que representan "el lado oscuro de la Fuerza" en el clásico de George Lucas.