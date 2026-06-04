Caso Axel González: nuevos testimonios aportan pistas sobre sus últimas horas antes de desaparecer

La investigación por la desaparición de Axel González sumó en las últimas horas nuevos testimonios que buscan aportar precisión sobre el recorrido que realizó el joven antes de perderse todo rastro de su paradero.

Las declaraciones fueron incorporadas al expediente mientras continúan las medidas de búsqueda y análisis de evidencia, en una causa que aún no cuenta con una hipótesis concluyente sobre lo ocurrido.

Qué dijeron los nuevos testigos

Uno de los testigos aseguró haber mantenido contacto con Axel durante las horas previas a su desaparición y afirmó que la campera que utilizaba esa noche era de color negro y tenía el cierre roto.

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Según su declaración, ninguna de las prendas secuestradas durante los procedimientos realizados en el marco de la causa coincidiría con esa descripción. También sostuvo que le prestó en dos oportunidades su teléfono celular para que Axel enviara mensajes a través de Facebook a una joven, aunque aclaró que posteriormente no observó registros de esas comunicaciones en el dispositivo.

Además, relató haber visto al joven alrededor de la medianoche junto a un hombre conocido como "Pavita", y señaló que ambos se habrían retirado caminando hacia la zona de Fontana.

El testigo también indicó que no presenció personalmente algunos de los episodios mencionados en otras declaraciones y que parte de esa información le llegó a través de terceros.

Un relato que ubica a Axel en Fontana

Otra de las personas que declaró ante los investigadores afirmó haber compartido un encuentro con Axel, "Pavita" Lázaro y Brian Gómez durante la madrugada del 17 de mayo en el barrio Camors de Fontana. De acuerdo con su versión, el encuentro ocurrió cerca de la 1 de la mañana. Allí describió que Axel vestía una campera negra con capucha, pantalón deportivo oscuro y ojotas con medias.

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El testigo manifestó que durante ese momento no observó situaciones de violencia, conflictos con otras personas ni presencia policial en el lugar. También señaló que no vio al joven utilizar un teléfono celular ni intentar comunicarse con alguien.

Asimismo, sostuvo que Axel mantenía una relación de amistad con las personas que lo acompañaban esa madrugada y afirmó desconocer cualquier situación previa que pudiera explicar su desaparición.

Contradicciones y reconstrucción de la última noche

Las nuevas declaraciones se incorporan en un contexto donde la investigación reúne versiones que, en algunos puntos, presentan diferencias respecto de otros relatos ya incorporados a la causa.

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Uno de los aspectos que continúa bajo análisis es la vestimenta que llevaba Axel durante las horas previas a su desaparición, ya que podría resultar relevante para cotejar elementos secuestrados durante los allanamientos y reconstruir con mayor precisión sus últimos movimientos.

Los investigadores también buscan establecer una línea temporal definitiva sobre las personas que estuvieron con el joven durante la madrugada del 17 de mayo.

Más de 300 hectáreas rastrilladas sin hallazgos

Mientras avanza la etapa testimonial, este jueves se realizó un nuevo operativo de búsqueda en la zona rural de Puerto Tirol.

El procedimiento incluyó la participación de efectivos de distintas áreas policiales, personal especializado en rastros, drones, embarcaciones y canes entrenados para la búsqueda de restos humanos.

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Las tareas se concentraron en sectores rurales y cercanías del río Negro, donde fueron rastrilladas aproximadamente 317 hectáreas. Según informaron fuentes policiales, el despliegue concluyó sin resultados positivos.

A casi tres semanas de la desaparición de Axel González, la causa continúa abierta y con múltiples líneas de investigación en desarrollo. Entre las medidas pendientes se encuentra el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos, cuyos resultados podrían aportar nuevos elementos para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a que se perdiera todo contacto con el joven.