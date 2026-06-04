El presidente Javier Milei publicó este jueves 6 de junio una columna de opinión en el medio británico Financial Times para defender la idea de desregular la inteligencia artificial. "Argentina invita a la IA a liberarse a sí misma" es el título de la columna que fue escrita en colaboración con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. "Estamos abiertos para hacer negocios", dijeron.

En su texto, el presidente y el funcionario compararon la situación de la IA con la de la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (Dutch East India Company), que "liberó el potencial completo del capitalismo" gracias a la desregulación, argumentaron.

"La revolución industrial iniciada algunos años después se hizo no por ingeniería, sino por el derecho corporativo holandés. La máquina y la entidad legal eran, juntos, la doble hélice de la prosperidad moderna. Desde entonces, el PIB mundial ha aumentado más de 200 veces, el ingreso per cápita se ha multiplicado por 15 y la población se ha multiplicado por 15. La sociedad de responsabilidad limitada merece un lugar entre los 10 inventos más importantes de la historia", sostuvieron Milei y Sturzenegger.

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