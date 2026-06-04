POLITICA Causa Cuadernos: declara Roberto Lavagna [youtubelive]EkHudAl0Ifs?autoplay=1&mute=1[/youtubelive] Robert Lavagna | Captura TV Hoy 09:50 En el marco de la Causa Cuadernos, hoy presta declaración testimonila el exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lagavna. En desarrollo También te puede interesar Encuesta: sube el PRO y baja Fuerza Patria, pero los dos están por encima de LLA Javier Milei y Federico Sturzenegger en el Financial Times: "Argentina invita a que la IA se libere a sí misma" Causa ANDIS: los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron analizar si los audios se crearon con Inteligencia Artificial Fuerte cruce entre Victoria Donda y el diputado del Cybertruck: "Sólo te recuerdo por el Tesla, ¿cómo era tu nombre?" En esta Nota Causa Cuadernos Roberto Lavagna