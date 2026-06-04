jueves 04 de junio de 2026
POLITICA

Causa Cuadernos: declara Roberto Lavagna

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Robert Lavagna
Robert Lavagna | Captura TV

En el marco de la Causa Cuadernos, hoy presta declaración testimonila el exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lagavna.

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