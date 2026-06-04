El mapa del voto del Senado que aprobó a Verónica Michelli, la jueza bajo la lupa de Javier Milei

El Senado de la Nación completó una jornada decisiva al aprobar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y su designación, que se convirtió en un foco de conflicto político con la Casa Rosada, fue validada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. A pesar de la férrea oposición de Javier Milei, quien cuestionó la imparcialidad de la magistrada debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, el arco político opositor y sectores de centro buscaron blindar la aprobación, que logró superarse sin necesidad de empates.
A continuación, el desglose pormenorizado del comportamiento de los legisladores durante la votación:
VOTOS AFIRMATIVOS (44)
Maximiliano Abad (UCR)
Guillermo Eduardo Andrada (CF)
Carlos Omar Arce (FR)
Beatriz Luisa Ávila (LLA)
Daniel Pablo Bensusán (JUS)
Jorge Milton Capitanich (JUS)
José María Carambia (MSZ)
Lucía Benigna Corpacci (JUS)
Eduardo Enrique de Pedro (JUS)
Juliana Di Tullio (JUS)
Carlos Mauricio Espínola (PU)
Flavio Sergio Fama (UCR)
Anabel Fernández Sagasti (JUS)
Natalia Elena Gadano (MSZ)
Eduardo Horacio Galaretto (UCR)
María Celeste Giménez Navarro (JUS)
Enrique Martín Goerling Lara (PRO)
María Teresa Margarita González (JUS)
María Victoria Huala (PRO)
Mariana Juri (UCR)
Alicia Margarita Antonia Kirchner (JUS)
Daniel Ricardo Kroneberger (UCR)
Carlos Alberto Linares (JUS)
Cándida Cristina López (JUS)
Carolina Losada (UCR)
Juan Luis Manzur (JUS)
Ana Inés Marks (JUS)
José Miguel Ángel Mayans (JUS)
Sandra Mariela Mendoza (CF)
María Carolina Moises (CF)
Elia Esther del Carmen Moreno (FCS)
José Emilio Neder (JUS)
Francisco Manuel Paoltroni (LLA)
Jesús Fernando Rejal (JSF)
Sonia Elizabeth Rojas Decut (FR)
Flavia Gabriela Royón (SALT)
Fernando Aldo Salino (JSF)
Martin Ignacio Soria (JUS)
Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)
Edith Elizabeth Terenzi (CHUB)
Sergio Mauricio Uñac (JUS)
Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR)
Eduardo Alejandro Vischi (UCR)
Gerardo Zamora (FCS)
NEGATIVOS (18)
Bartolomé Esteban Abdala (LLA)
Romina María Almeida (LLA)
Carmen Álvarez Rivero (LLA)
Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA)
Senado: pedido de retiro de pliego, controversias internas y sesión
Ezequiel Atauche (LLA)
Vilma Facunda Bedia (LLA)
Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA)
Mario Pablo Cervi (LLA)
Agustín Pedro Coto (LLA)
Enzo Fullone (LLA)
Juan Cruz Godoy (LLA)
Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)
Nadia Judith Márquez (LLA)
María Belén Monte de Oca (LLA)
Agustín Aníbal Monteverde (LLA)
Bruno Antonio Olivera Lucero (LLA)
María Emilia Orozco (LLA)
Juan Carlos Pagotto (LLA)
ABSTENCIONES (2)
Patricia Bullrich (LLA)
Silvana Lorena Schneider (UCR)
AUSENTES (8)
Adán Humberto Bahl (JUS)
Julieta Corroza (NQN)
Andrea Marcela Cristina (PRO)
Cruce furioso entre Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio por la marcha "Ni una menos"
Luis Alfredo Juez (LLA)
Marcelo Néstor Lewandowski (JUS)
María Florencia López (JUS)
Mariano Recalde (JUS)
Alejandra María Vigo (PU)
El resultado ratifica el complejo equilibrio de fuerzas en el Senado, donde el rechazo presidencial no fue suficiente para detener una designación que, desde la oposición, leyeron como una señal de autonomía institucional frente al Ejecutivo.
MV