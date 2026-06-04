jueves 04 de junio de 2026
POLITICA
Tensión y negociaciones intensas

El mapa del voto del Senado que aprobó a Verónica Michelli, la jueza bajo la lupa de Javier Milei

El rechazo frontal del Poder Ejecutivo no impidió que el oficialismo y aliados alcanzaran la mayoría necesaria.

El mapa del voto que aprobó a Verónica Michelli, la jueza bajo la lupa de Javier Milei
Tras un debate cargado de tensión y negociaciones intensas, la Cámara Alta dio luz verde al pliego de la magistrada María Verónica Michelli. | Captura de pantalla

El Senado de la Nación completó una jornada decisiva al aprobar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y su designación, que se convirtió en un foco de conflicto político con la Casa Rosada, fue validada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. A pesar de la férrea oposición de Javier Milei, quien cuestionó la imparcialidad de la magistrada debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, el arco político opositor y sectores de centro buscaron blindar la aprobación, que logró superarse sin necesidad de empates.

A continuación, el desglose pormenorizado del comportamiento de los legisladores durante la votación:

VOTOS AFIRMATIVOS (44)

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Maximiliano Abad (UCR)

Guillermo Eduardo Andrada (CF)

Carlos Omar Arce (FR)

Beatriz Luisa Ávila (LLA)

Daniel Pablo Bensusán (JUS)

Jorge Milton Capitanich (JUS)

José María Carambia (MSZ)

Lucía Benigna Corpacci (JUS)

Eduardo Enrique de Pedro (JUS)

Eduardo Wado de Pedro 20240901
Eduardo Enrique de Pedro, conocido como Wado de Pedro, es un abogado y político argentino

Juliana Di Tullio (JUS)

Carlos Mauricio Espínola (PU)

Flavio Sergio Fama (UCR)

Anabel Fernández Sagasti (JUS)

Natalia Elena Gadano (MSZ)

Eduardo Horacio Galaretto (UCR)

María Celeste Giménez Navarro (JUS)

Enrique Martín Goerling Lara (PRO)

María Teresa Margarita González (JUS)

María Victoria Huala (PRO)

Mariana Juri (UCR)

Alicia Margarita Antonia Kirchner (JUS)

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR)

Carlos Alberto Linares (JUS)

Cándida Cristina López (JUS)

Carolina Losada (UCR)

Juan Luis Manzur (JUS)

Ana Inés Marks (JUS)

José Miguel Ángel Mayans (JUS)

José Mayans contra Virginia Gallardo
José Miguel Ángel Mayans, senador nacional de Argentina por el Partido Justicialista por la Provincia de Formosa

Sandra Mariela Mendoza (CF)

María Carolina Moises (CF)

Elia Esther del Carmen Moreno (FCS)

José Emilio Neder (JUS)

Francisco Manuel Paoltroni (LLA)

Jesús Fernando Rejal (JSF)

Sonia Elizabeth Rojas Decut (FR)

Flavia Gabriela Royón (SALT)

Fernando Aldo Salino (JSF)

Martin Ignacio Soria (JUS)

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)

Edith Elizabeth Terenzi (CHUB)

Sergio Mauricio Uñac (JUS)

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR)

Eduardo Alejandro Vischi (UCR)

eduardo vischi
Eduardo Alejandro Vischi, senador nacional por la Provincia de Corrientes, en donde preside el bloque radical​

Gerardo Zamora (FCS)

NEGATIVOS (18)

Bartolomé Esteban Abdala (LLA)

Romina María Almeida (LLA)

Carmen Álvarez Rivero (LLA)

Ivanna Marcela Arrascaeta (LLA)

Senado: pedido de retiro de pliego, controversias internas y sesión

Ezequiel Atauche (LLA)

Vilma Facunda Bedia (LLA)

Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA)

Bertie Benegas Lynch 21-12-24
Joaquín Alberto Benegas Lynch, senador nacional por la provincia de Entre Ríos

Mario Pablo Cervi (LLA)

Agustín Pedro Coto (LLA)

Enzo Fullone (LLA)

Juan Cruz Godoy (LLA)

Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)

Nadia Judith Márquez (LLA)

María Belén Monte de Oca (LLA)

Agustín Aníbal Monteverde (LLA)

Bruno Antonio Olivera Lucero (LLA)

María Emilia Orozco (LLA)

Juan Carlos Pagotto (LLA)

ABSTENCIONES (2)

Patricia Bullrich (LLA)

Bullrich
Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad Nacional desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 2 de diciembre de 2025

Silvana Lorena Schneider (UCR)

AUSENTES (8)

Adán Humberto Bahl (JUS)

Julieta Corroza (NQN)

Andrea Marcela Cristina (PRO)

Cruce furioso entre Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio por la marcha "Ni una menos"

Luis Alfredo Juez (LLA)

Luis Juez con dudas
Luis Juez es senador nacional por la provincia de Córdoba en representación del PRO

Marcelo Néstor Lewandowski (JUS)

María Florencia López (JUS)

Mariano Recalde (JUS)

Alejandra María Vigo (PU)

El resultado ratifica el complejo equilibrio de fuerzas en el Senado, donde el rechazo presidencial no fue suficiente para detener una designación que, desde la oposición, leyeron como una señal de autonomía institucional frente al Ejecutivo.

MV

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