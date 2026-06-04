Con 44 votos a favor y la abstención de Patricia Bullrich, el Senado aprobó el pliego de Michelli

La jornada en el Senado tomó un curso inesperado este jueves. Tras más de media hora de tensas negociaciones, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había formalizado un acuerdo parlamentario y político con la oposición para tratar en el recinto un total de 74 pliegos judiciales. Aquel consenso incluyó, contra la voluntad inicial de Javier Milei, el pliego de María Verónica Michelli, cuya postulación había sido vetada por el Poder Ejecutivo.

Ante el pleno, Bullrich había justificado la decisión de integrar el nombre de Michelli a la lista original de 73 candidatos explicando: "Después de una deliberación y para respetar la palabra empeñada en labor parlamentaria y no dejar un antecedente, hemos logrado una nueva reunión que la convierte en un acuerdo parlamentario y político".

Finalmente, el Senado avanzó con la aprobación del pliego de Michelli, que obtuvo 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. En un movimiento de alto impacto político, la propia Bullrich optó por abstenerse, aclarando que su decisión respondía a una "objeción de conciencia" individual que no comprometía al bloque oficialista.

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44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones

La participación del bloque kirchnerista, encabezado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, resultó clave para destrabar el acuerdo, aunque el respaldo no fue unánime. El peronismo acompañó la mayoría de los pliegos, pero rechazó las postulaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, y de María Julia Sosa, secretaria del juez federal Julián Ercolini, para un cargo en un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata.

Así, el acuerdo se instala como un mensaje político contundente en una sesión que, desde temprano, venía marcada por cruces verbales, la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel —debido a un problema de salud— y la tensión por otros temas de fondo como el proyecto de propiedad privada y los fondos buitre.

De momento, la sesión continúa con el debate de los demás andidatos.

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