La sesión en el Senado, marcada por temas de alto impacto como la eliminación de restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el desalojo "exprés" y el acuerdo con los fondos buitres, tuvo un momento de máxima tensión que poco tuvo que ver con la agenda económica. El recinto se convirtió en escenario de un encendido enfrentamiento entre la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich y la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, a raíz de la masiva movilización "Ni una menos" realizada este miércoles.

Al tomar la palabra para cuestionar la movilización nacional, Bullrich desató una fuerte controversia. Arremetió contra lo que denominó "la partidización" del reclamo, vinculando la manifestación con sectores del kirchnerismo.

"Nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota contra el registro de ADN de los violadores, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza", disparó Bullrich.

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La respuesta de Juliana Di Tullio fue inmediata y cargada de ironía: "Patricia, tranquilizate querida".

Acto seguido, lanzó una chicana que resonó en el recinto sobre el lenguaje utilizado por el oficialismo respecto a la violencia de género: "Igual te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, que habla de homicidios", sentenció, dejando en evidencia las contradicciones discursivas dentro del propio espacio oficialista.

Dicha sesión, que comenzó bajo la conducción de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, se desarrolló inicialmente en ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel debido a un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, minutos después Villarruel llegó al Congreso y quedó al frente del debate por los pliegos judiciales.

También, el temario incluye debates sobre la compra de tierras por extranjeros y los mecanismos de desalojos "exprés". Además, contempla el acuerdo alcanzado por La Libertad Avanza con bloques dialoguistas para avanzar en el tratamiento y la aprobación de 50 pliegos judiciales, mientras que la polémica postulación de la jueza María Verónica Michelli quedó fuera de esta instancia y será abordada en un debate posterior.

La ministra Alejandra Monteoliva exigió que se conozca "la verdad completa"

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó detalles sobre su intervención y sus reflexiones después del trágico desenlace del caso de Agostina Vega, la joven de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en Córdoba tras una semana de intensa búsqueda.

A través de una conferencia de prensa, la funcionaria hizo especial énfasis en la necesidad de llegar al fondo de la investigación: "Creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa", sostuvo la ministra al ser consultada por el avance del expediente.

Para Monteoliva, esclarecer el crimen implica ir mucho más allá del momento del hecho: "Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante las horas en las que sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo", sentenció.

La ministra reveló que mantuvo reuniones presenciales con su par provincial, Juan Pablo Quinteros, pocas horas antes del hallazgo de los restos de la adolescente. A partir de la confirmación del fallecimiento, Monteoliva reiteró su exigencia: "Le pedí a Quinteros que se conozca toda la verdad. Eso es lo más importante: conocer la verdad completa, en los tiempos que da la Justicia".

Al ser consultada sobre las críticas que recibió el fiscal de la causa, Raúl Garzón, luego de su reciente y polémica conferencia de prensa, la ministra prefirió mantener un tono de cautela institucional. "Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el trabajo y el alcance de la Justicia. Quienes somos auxiliares de la Justicia ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos", afirmó.

MV