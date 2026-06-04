Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Garzón decretó el secreto de sumario por 10 días

El fiscal Raúl Garzón dispuso el secreto de sumario en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, por el que Claudio Barrelier está imputado como supuesto autor de homicidio agravado por violencia de género.

Además pidió acumular la causa del año pasado contra Barrelier que estaba a cargo del fiscal Iván Rodríguez.

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Comunicado del Ministerio Público Fiscal

“La Fiscalía de Instrucción 13 (Distrito 3 Turno 7) de la ciudad de Córdoba informa que, en la causa en la que se investiga el femicidio de la menor Agostina Vega, se dispuso decretar el secreto de sumario por el término de 10 días a partir de éste 3 de junio de 2026”, indica un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

“Esto en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso”, precisa el texto.

Y luego detalla: “Asimismo se informa que ésta fiscalía requirió la acumulación de la causa por «privación ilegítima de la libertad» contra el imputado Claudio Barrelier del año 2025.

“Toda novedad en torno a la investigación será comunicada oportunamente teniendo en cuenta las limitaciones del plazo aludido”, finaliza el comunicado.

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Allanamiento

La Policía y peritos realizaron el miércoles un nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier, el detenido acusado por el femicidio de la adolescente.

También hubo un operativo en el lavadero de autos donde fue llevado el vehículo Ford Ka negro que habría utilizado el sospechoso para transportar los restos de Agostina Vega.