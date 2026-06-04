Ni Una Menos en Córdoba: marcha bajo la lluvia con Agostina Vega como símbolo del reclamo

Una multitud marchó este miércoles en Córdoba bajo un clima que no acompañaba para conmemorar el 11° aniversario de Ni Una Menos, en una movilización que estuvo atravesada desde el principio por el dolor del femicidio de Agostina Vega, la adolescente encontrada sin vida el sábado pasado tras una semana de búsqueda.

Los abuelos maternos y la tía de Agostina encabezaron la "barredora". Su rostro dominó los carteles de toda la columna. La consigna fue clara: "Justicia por Agostina".

Miguel, el abuelo de la joven, tomó la palabra ante la prensa: "No vamos a parar hasta que se haga justicia. Toda esta gente está hace 11 años luchando y no la escuchan. Así como lo hacen con nosotros, háganlo con el resto".

Nicole, tía de "Agos", agregó: "Estoy orgullosa como mujer de estar acá. Toda mi vida la voy a extrañar, pero la recuerdo con la felicidad que nos daba. Así quiero que la recuerden todos".

Destitución del fiscal y renuncia de un funcionario judicial

La columna terminó en la zona del Patio Olmos, donde se leyó un documento con reclamos concretos al sistema judicial. Julia Di Santi, dirigente del Nuevo Más, fue quien tomó el micrófono.

“Me arrancaron un pedazo de alma”: el abuelo de Agostina habló en la marcha de Ni Una Menos

"Pedimos la destitución del fiscal Raúl Garzón y la renuncia de Juan Pablo Quinteros porque no activaron los protocolos de búsqueda inmediata y porque revictimizan a las víctimas, a su madre y a su familia", señaló.

El documento también hizo referencia al caso de Delicia Mamani Mamani, la estudiante del Colegio Carbó que fue vista por última vez en noviembre del año pasado en la localidad de Malagueño. Di Santi denunció el "rasgo racista, misógino y patriarcal de la Justicia de Córdoba" en relación a esa desaparición aún sin resolver.

Desde la Asamblea Ni Una Menos, el texto leído en el acto sintetizó la convocatoria: "A 11 años del primer grito de Ni Una Menos, tomamos las calles en Córdoba y en todo el país para decir basta de femicidios y crímenes de odio".

El reclamo al Estado nacional

Las referentes del movimiento feminista apuntaron también contra el Gobierno nacional. Denunciaron el desmantelamiento de políticas públicas de prevención y el recorte de recursos para asistencia a víctimas de violencia de género.

Maru Acosta, hermana de Paola Acosta —referente de la primera convocatoria de Ni Una Menos en 2015— volvió a marchar como cada año: "Nos duelen Agostina y todas las que nos faltan. Nos solidarizamos con la familia y por todas las otras familias que perdieron a una mujer en manos del machismo".

Y fue directa con la demanda: "Hay muchas herramientas que pueden ayudar a prevenir. Salimos a las calles para exigir que se ponga plata en las políticas públicas".

Once años de un reclamo que no cierra

Once años después de la primera marcha, el reclamo contra la violencia de género sigue sin resolverse. La movilización de este miércoles en Córdoba dejó tres ejes claros: justicia por Agostina Vega, pedido de remoción de los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso y exigencia de recursos concretos del Estado para la prevención.

La causa judicial por el femicidio de la adolescente avanza en los tribunales provinciales, mientras la familia pidió que su caso no quede en el olvido una vez que bajen las cámaras.