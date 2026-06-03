Sin propuestas oficiales del TSJ y del gobierno, judiciales profundizan el plan de lucha

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) lanzó dos paros, uno de 60 horas y otro de 72 horas, en los tribunales de toda la provincia, por resolución de la asamblea extraordinaria que se realizó ayer martes, 2 de junio. Hoy se visibilizó el descontento en una masiva movilización a Tribunales I, sede donde están las máximas autoridades del Poder Judicial.

Para el miércoles próximo, 10 de junio, se organiza otra a la Casa de Gobierno.

La Federación de Colegio de Abogados de toda la provincia instó a la partes a sentarse a una mesa de negociación manifestando su preocupación porque se está afectando el servicio de justicia. La mesa existe pero está estancada.

Arde el conflicto salarial en tribunales ante la falta de propuestas del gobierno

Qué piden

El reclamo de recomposición salarial incluye la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria que subió los aportes a la Caja de Jubilaciones del 6% al 8% y la norma que subió un punto los aportes del seguro de salud para robustecer las arcas de Apross.

La equiparación con la Justicia Federal y los aumentos que otorga la Corte Suprema no se sienten en el bolsillo. Quedan neutralizados por los incrementos mencionados.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Se realizó el martes 2 de junio con la participación de delegados de toda la provincia.

El sindicato, además, pide que se cumpla la serie de puntos acordados en la Asamblea del 12 de marzo de 2026, como la carrera judicial, ascensos, pases a planta permanente y cumplimiento de condiciones de trabajo y provisión de insumos.

Un fallo que marca la línea

La asamblea del personal destacó la importancia del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ordena morigerar el porcentaje de los aportes extraordinarios y limitarlos en el tiempo. El gremio considera que el pronunciamiento surge de “la enorme movilización, tenacidad en el reclamo y unidad expresada por los gremios estatales en contra de la emergencia jubilatoria”.

Ley de Equidad Jubilatoria: el Tribunal Superior mantiene su vigencia pero reduce el aporte del 8% al 6%

La sentencia no fue al fondo del planteo de inconstitucionalidad que realizó un jubilado. Solo se basó en el análisis de una medida cautelar. El TSJ ya tiene otro caso en el cual sí decidirá si los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo que reglamentaron las leyes cuestionadas son constitucionales.

Por el momento lo único que sostuvo, en un caso concreto, es que la retención del 8% del salario para derivarlo a la Caja de Jubilaciones es excesivo y le puso el techo del 6%.

Sin negociación

Semanas atrás se realizaron dos reuniones entre miembros de la comisión directiva gremial y el presidente del Tribunal Superior, Domingo Sesin. La negociación quedó frizada a la espera de una oferta del Poder Ejecutivo que es el que dispone los fondos para otorgar las mejoras.

Se puede decir que en la actualidad no hay negociación. El gremio quedó a la espera y no hay novedades en el TSJ.

Hasta ahora la única respuesta de las autoridades de la Provincia -según pudo conocer Perfil CÓRDOBA- es que los aumentos sí se están produciendo, según los porcentajes que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la equiparación salarial. Ello equivale a no abrir un margen para negociar alguna compensación o disminuir los aportes, que son hoy el verdadero escollo.

El último fue el 20 de mayo, retroactivo al 1 de marzo, de 3,4%.