El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 4 de junio

Este jueves 4 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.410 pesos y cotiza a 1.460 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Dólar Blue
- - Compra: $1.414
- - Venta: $1.445.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.460,27 para la compra, y $1.461,56 para la venta.
Este jueves 4 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.470.
BBVA
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
ICBC
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.475.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.