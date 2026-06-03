Ni Una Menos cumple 11 años: cómo nació el movimiento que cambió la lucha contra la violencia de género

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Lo que comenzó como una convocatoria impulsada por periodistas, escritoras y activistas terminó convirtiéndose en una de las expresiones sociales más masivas de la historia reciente del país.

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La fecha recuerda la histórica marcha realizada frente al Congreso de la Nación el 3 de junio de 2015, cuando más de 300.000 personas se reunieron para exigir respuestas ante el crecimiento de los femicidios y reclamar políticas públicas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

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Once años después, el reclamo sigue vigente. Este miércoles, organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos volverán a concentrarse en distintos puntos del país para denunciar la persistencia de las violencias machistas y exigir mayores recursos para la prevención y asistencia de las víctimas.

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Aunque la movilización de 2015 fue un punto de inflexión, el reclamo venía gestándose desde años antes. Diversas organizaciones denunciaban la falta de respuestas estatales frente a una problemática que se repetía con frecuencia alarmante en todo el país.

Sin embargo, el hecho que terminó desencadenando la reacción social fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que vivía en la ciudad santafesina de Rufino.

La joven desapareció el 9 de mayo de 2015 y al día siguiente fue encontrada asesinada y enterrada en el patio de la casa de los abuelos de su novio. La investigación determinó que estaba embarazada y que había sido golpeada hasta la muerte.

La brutalidad del crimen provocó una profunda conmoción social y se convirtió en el símbolo de una realidad que atravesaba a miles de mujeres en todo el país.

El femicidio de Chiara Páez y el nacimiento de un movimiento histórico

Tras el asesinato de Chiara, un grupo de periodistas, escritoras, artistas y referentes feministas impulsó una convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos", una frase inspirada en un verso de la poeta mexicana Susana Chávez, reconocida por denunciar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y asesinada en 2011.

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La convocatoria se viralizó rápidamente en redes sociales y logró reunir a cientos de miles de personas frente al Congreso Nacional y en plazas de todo el país.

Aquella jornada transformó el debate público argentino. Temas como los femicidios, la violencia doméstica, el acoso, las desigualdades de género y las falencias de la Justicia comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática.

Qué cambios impulsó Ni Una Menos en los últimos 11 años

A partir de aquella movilización, el movimiento se convirtió en una referencia para distintas luchas vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades.

Durante los años siguientes acompañó debates que derivaron en avances legislativos y políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia de género.

Entre ellos se destacan la implementación de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para funcionarios públicos, el fortalecimiento de programas de asistencia para víctimas y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020.

Especialistas y organizaciones coinciden en que uno de los principales logros de Ni Una Menos fue instalar la problemática en la conversación cotidiana y generar una mayor conciencia social sobre las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Los femicidios en 2026 y las cifras que mantienen la preocupación

A pesar de los avances registrados en los últimos años, las estadísticas continúan mostrando un escenario preocupante.

Según informó la organización Mumalá, durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina, una cifra que equivale a un crimen cada 35 horas.

La entidad advirtió además que una gran proporción de estos asesinatos fueron cometidos por parejas, exparejas o integrantes del entorno familiar de las víctimas, una característica que se repite históricamente en este tipo de delitos.

¿Cómo surgió el movimiento Ni Una Menos?

Las cifras reflejan la persistencia de una problemática compleja que continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y políticas públicas.

Ni Una Menos 2026: dónde y a qué hora será la marcha

Al cumplirse 11 años de la primera movilización, organizaciones feministas y transfeministas convocaron a una nueva marcha este miércoles frente al Congreso de la Nación.

La concentración principal está prevista para las 17 en la Plaza de los Dos Congresos y se desarrollará bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos".

La jornada estará atravesada además por el reclamo de justicia por los recientes asesinatos de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años en Misiones; y Noelia Carolina Romero, de 30 años en Temperley.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmaron su adhesión a la movilización, que también tendrá réplicas en numerosas ciudades del país.

LV/LT