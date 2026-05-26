Bartolomé Abdala: ”El kirchnerismo esquivaba los tedeums, nosotros en LLA no”

El Tedeum del 25 de Mayo dejó fuertes repercusiones políticas tras la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva, que reclamó diálogo, cuestionó la violencia en redes sociales y habló sobre la situación social del país frente a Javier Milei. Ante ese contexto, y en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, defendió la presencia institucional del oficialismo en la Catedral Metropolitana, respaldó las políticas del Gobierno y marcó diferencias con gestiones anteriores: “El kirchnerismo esquivaba los tedeums, nosotros en LLA no”.

El político y contador público argentino, Bartolomé Esteban Abdala, es senador nacional por la provincia de San Luis, representando al espacio oficialista de La Libertad Avanza. Sobre el ámbito legislativo, ocupa el cargo clave de presidente provisional del Senado de la Nación desde diciembre de 2023, habiendo sido ratificado consecutivamente para continuar al frente de la mesa directiva del cuerpo en el periodo parlamentario de 2026. Además, cuenta con una extensa trayectoria pública en su provincia natal, donde ejerció como ministro de Turismo, Cultura y Deporte en el año 2009 y se desempeñó como diputado provincial durante los períodos de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021.

Le tocó estar en el lugar que debía ocupar la vicepresidenta Villarruel, usted como presidente provisional del Senado. ¿Cómo vivió ese momento y cuál es su sensación sobre la emotividad de lo que ocurrió allí?

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Ocupando el lugar que me corresponde como presidente provisional del Senado, en representación de los senadores, en una gesta de los 216 años de la Revolución de Mayo, con la tranquilidad que amerita que el Senado de la Nación esté presente. Las diferencias con la vicepresidenta, en lo personal no voy a opinar.

¿Qué le pareció la homilía del arzobispo de Buenos Aires?

La homilía fue bastante componedora. Una homilía que buscó plantear las necesidades que tiene la Argentina, buscar entre todos el diálogo, la cercanía y, por supuesto, también en su discurso García Cuerva deja a entender la necesidad de que Argentina crezca.

Creo que fue un gesto también por parte de nuestro presidente estar presente, acercarse, escuchar. Y creo que todo esto enriquece a las distintas instituciones. En primer lugar, la Presidencia. En segundo lugar, la Iglesia, que se esperaba de nuestra parte que hiciera ese análisis de la realidad que todos conocemos y que tratamos todos los días, con el trajinar diario, de superar para que los argentinos vivan mejor.

No solamente usted tiene una situación compleja como presidente provisional del Senado, porque la vicepresidenta no fue invitada al Tedeum —un claro gesto de rompimiento con el presidente—, sino que también Patricia Bullrich fue relegada: no se la dejó entrar al Cabildo y se la ubicó en las filas de atrás. ¿Cómo hace para llevar adelante su gestión en un oficialismo enfrentado con su vicepresidenta y ahora también distanciado de la presidenta del bloque oficialista?

En primer lugar siempre entiendo que el diálogo acerca a todas las partes, así que creo que hay que dejar todo abierto al diálogo. No voy a hacer análisis particulares de las distintas personas porque me parece que todos los que estamos en esta posición somos lo suficientemente mayores, responsables y tenemos la capacidad para entendernos. Entiendo que cuestiones particulares sería bueno que cada uno de ellos las responda.

Lo que sí valoro, como te decía, es la presencia de nuestro presidente. Pensar que años anteriores, cuando venía la fecha del Tedeum, muchos elegían el sacerdote que iba a hablar. En nuestro caso, acudimos institucionalmente a la Catedral Metropolitana y, desde lo personal, te reitero, en representación de los senadores, creo que era más que razonable la presencia del presidente provisional del Senado, que en este caso me toca a mí, pero que tanto el Senado como Diputados estuvieron representados.

¿Le está yendo bien al Gobierno legislativamente en Diputados? ¿Cuál es su pálpito sobre qué va a pasar con las leyes que se aprobaron con la mitad de la población de diputados y que ahora pasan al Senado?

En el discurso, García Cuerva, en el cuarto punto, habla de la esperanza. Y creo que eso fue lo que el pueblo argentino, el 26 de octubre, le volcó nuevamente a nuestro Gobierno y a los aliados.

Milei y la Iglesia posbergogliana, mundos irreconciliables

Por eso, felizmente, tanto en Diputados como en Senadores hay un bloque plural de entendimiento con muchos sectores de la política argentina, que nos está permitiendo aprobar distintas leyes y estar con optimismo respecto de las nuevas leyes que van a entrar.

En el Senado acaba de entrar el etiquetado frontal y la ludopatía. En Diputados también acaban de entrar leyes nuevas. Esto marca la necesidad y el progreso que están teniendo nuestras ideas en el Congreso a partir de la elección del 26 de octubre, basado justamente en la esperanza de que podamos transformar a la Argentina, generar a través de la ley —que no es mágica, no es que automáticamente la gente vive mejor—, pero sí darle previsibilidad al camino y al destino hacia donde buscamos que el país se conduzca.

Usted representa a una provincia que integra parte de las zonas frías. ¿Cómo se vive en su provincia, en San Luis, el recorte a los subsidios al gas?

Está muy mal explicado este tema.

A decir verdad, cualquier recorte que vos le hagas a alguna provincia siempre va a generar planteos y quejas, pero hay que entender que esta ley de zona fría no va a tocar a los más vulnerables. Quienes tengan ingresos menores a cinco millones, que en mi provincia son más del 80%, no van a ser afectados.

Además, esto va a regir a partir del año próximo. Y creo que, en este caso, aquellos que tengan un nivel distinto, que tengan un ingreso superior a los cinco millones, que para San Luis representa una clase media alta, ahí sí van a perder sus subsidios. Entendiendo que en San Luis hace frío tres meses al año, no los nueve meses del año calendario.