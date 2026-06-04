Senado: pedido de retiro de pliego, controversias internas y sesión

El Senado de la Nación volvió a convertirse este jueves en el centro de una disputa política, judicial e institucional que excede largamente una designación judicial. Mientras la Cámara alta desarrollaba una sesión ordinaria sin proyectos particularmente conflictivos para el Gobierno, todas las miradas estaban puestas en el intento de la administración de Javier Milei de retirar el pliego de la jueza Verónica Michelli, una decisión que abrió una fuerte controversia entre oficialistas, opositores y especialistas en derecho constitucional.

La sesión comenzó a las 11.40, cuarenta minutos después del horario previsto, con la llegada paulatina de senadores de distintos bloques. Entre ellos, Patricia Bullrich, quien evitó realizar declaraciones a la prensa antes del inicio de los debates y anticipó que hablaría una vez concluida la jornada.

Sin embargo, el tema que domina la agenda parlamentaria no estaba formalmente incluido en el temario del día. La cuestión había sido abordada durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, donde los jefes de bloque acordaron postergar la definición para una sesión especial convocada para el próximo 10 de junio.

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Una interna que quedó expuesta

El caso Michelli dejó al descubierto diferencias dentro del propio oficialismo y entre algunos de sus aliados parlamentarios.

La situación resultó particularmente llamativa porque el pedido de retiro del pliego impulsado por el Poder Ejecutivo convivió con otro movimiento institucional que apuntó en sentido contrario.

Mientras el Gobierno avanzaba con la decisión de frenar la designación, el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, presentó formalmente el dictamen favorable con las nueve firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto.

La contradicción expuso una falta de coordinación política dentro del oficialismo y generó malestar incluso entre sectores habitualmente alineados con la Casa Rosada.

Por esa razón, durante la reunión de Labor Parlamentaria se resolvió diferir el debate para el miércoles próximo, otorgando margen para nuevas negociaciones.

El radicalismo reclama una explicación

Uno de los cuestionamientos más firmes llegó desde la Unión Cívica Radical. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, recordó que los representantes de su espacio en la Comisión de Acuerdos acompañaron el dictamen y sostuvo que el procedimiento ya se encuentra demasiado avanzado como para retroceder sin fundamentos sólidos.

"Creemos que el proceso se ha dado en una etapa muy avanzada y habíamos avisado que necesitábamos una explicación razonable para tratar de ver si eso podía cambiar", sostuvo el legislador correntino. Vischi agregó que, hasta el momento, el Gobierno no ofreció argumentos suficientes para justificar el cambio de postura respecto de la magistrada. No obstante, también aclaró que históricamente los presidentes no suelen explicar públicamente las razones detrás del retiro de pliegos judiciales.

La defensa de Abdala

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, salió a respaldar la posición del Ejecutivo y buscó relativizar la gravedad institucional del episodio. "Muchos presidentes han retirado pliegos en otras oportunidades. Lo hicieron Alberto Fernández, Mauricio Macri y otros mandatarios. Mientras el pliego no haya sido aprobado por el Senado, el Presidente puede retirarlo", afirmó.

Abdala confirmó además que la discusión formal sobre el expediente de Michelli quedó programada para el próximo miércoles 10 de junio.

La estrategia oficial para evitar una derrota

Más allá de las explicaciones públicas, en los pasillos del Congreso la discusión gira alrededor de una cuestión política concreta: los números. Según admiten distintas fuentes parlamentarias, el oficialismo no tiene asegurados los votos necesarios para imponer sin sobresaltos su posición.

Por ese motivo, la estrategia de la Casa Rosada estaría orientada a conseguir que sea el propio Senado quien rechace la candidatura de Michelli, evitando así que el costo político recaiga exclusivamente sobre Javier Milei. La próxima semana será clave para determinar si el oficialismo logra ordenar a sus aliados o si queda expuesta una nueva fractura dentro del armado legislativo que sostiene al Gobierno.

El antecedente de Juan Manuel Yalj

En medio de la controversia, varios legisladores recordaron un antecedente ocurrido durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que podría aportar elementos al debate actual. El protagonista fue Juan Manuel Yalj, entonces juez federal de Tucumán, quien en 2011 buscaba ascender a la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia.

Su nombre había adquirido notoriedad pública por distintas causas judiciales de relevancia nacional, entre ellas el expediente vinculado a la quema de vagones ferroviarios durante una protesta encabezada por el dirigente sindical Rubén "Pollo" Sobrero.

Según reconstruyen fuentes parlamentarias, el proceso para su ascenso había avanzado significativamente. El pliego había superado diversas instancias institucionales y se encontraba encaminado hacia su designación definitiva.

Sin embargo, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió no firmar el decreto final que debía completar el nombramiento. La consecuencia fue directa: Yalj nunca llegó a convertirse en camarista y permaneció desempeñando funciones judiciales sin concretar el ascenso.

El antecedente volvió a ser mencionado esta semana porque algunos senadores consideran que podría servir como referencia para comprender qué sucede cuando un procedimiento de designación judicial avanza formalmente pero queda inconcluso por decisión del Poder Ejecutivo.

Las diferencias jurídicas entre ambos casos son materia de debate entre constitucionalistas, pero la experiencia de Yalj reapareció en las conversaciones políticas como un antecedente inevitable frente a la situación de Verónica Michelli.

También se tratarán más de 50 pliegos judiciales

Mientras la discusión sobre Michelli monopoliza la atención pública, el Senado también avanzó este jueves con otros asuntos incluidos en el temario. Entre ellos figuran proyectos vinculados con la protección de la propiedad privada y el tratamiento de más de cincuenta pliegos judiciales.

Dentro de ese grupo aparece el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuya postulación había generado expectativas en las semanas previas por versiones que indicaban una posible presencia del titular del máximo tribunal durante el tratamiento parlamentario, algo que finalmente no ocurrió.

Una votación con impacto político

La sesión prevista para el próximo 10 de junio definirá mucho más que el futuro de un pliego judicial.

La discusión pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para ordenar a sus propios senadores y aliados, mostrará el nivel real de respaldo parlamentario con el que cuenta Javier Milei y podría sentar un precedente sobre los límites institucionales que tiene un Presidente para retirar una candidatura judicial una vez que el procedimiento parlamentario ya se encuentra avanzado.

Por eso, detrás del expediente de Verónica Michelli, el Senado se prepara para una votación cuyo resultado podría tener consecuencias políticas que excedan largamente el nombre de una jueza.