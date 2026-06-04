El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y se refirió a que la decisión de Patricia Bullrich de cuestionar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli volvió a exponer tensiones dentro de La Libertad Avanza y abrió interrogantes sobre el futuro político de la ministra de Seguridad.

Al analizar la controversia por el pliego de Michelli, Eduardo Ibarra explicó que el conflicto se produjo cuando “rápidamente trata de retirar el pliego que había sido aprobado en la comisión de acuerdo del Senado con nueve votos y que aparentemente no iba a tener ningún problema para salir”.

Cuándo empezó la desvinculación de Patricia Bullrich

En ese contexto, destacó que la reacción de Patricia Bullrich debe leerse junto a otros episodios recientes: “Yo digo que estos actos de desmarque de Patricia Bullrich se asocian a lo que hace poco había pasado con el caso de Manuel Adorni, donde ella se apura a presentar la declaración jurada, obligándolo o invitándolo a quedar en offside”.

Según Ibarra, la trayectoria política de Bullrich muestra una gran capacidad de adaptación a distintos espacios ideológicos. En ese sentido, afirmó: “Siempre Patricia Bullrich, digamos, la adherencia que tiene a los espacios políticos es efímera, muy coyuntural y muy de conveniencia”.

La estrategia política de Patricia Bullrich

Luego, manifestó que la ministra está observando el desgaste que atraviesa el oficialismo y prepara alternativas propias. “Cuando empieza a ver la caída en la imagen de Javier Milei, cuando empieza a ver algunas internas dentro del Gobierno que están haciéndose así lo abierto, ella también lo que hace es dar un pasito al costado”, señaló.

Además, el entrevistado consideró que Bullrich mantiene un perfil competitivo dentro del electorado de centroderecha: “Ella perfectamente encajaría con ese perfil que tiene, la adhesión a la centro-derecha, con una imagen positiva bastante aceptable como para ser candidata”.

Por eso, resaltó que, “ese es su juego, ese es su, digamos, su estrategia política pasa por ahí, por una cuestión bastante personalista”.