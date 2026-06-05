"Es una ley de extranjerización y saqueo de la Argentina", advirtió en "QR!" Pablo Volkind sobre la venta de tierras a extranjeros

El coordinador del Observatorio de Tierras, Pablo Volkind, lanzó fuertes críticas al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. Durante una entrevista en el programa “QR!” de Canal E, aseguró que la iniciativa representa una “ley de extranjerización y saqueo de la Argentina” y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la soberanía nacional.

Según explicó, la normativa actual, la Ley 26.737, establece distintos límites para evitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras. Entre ellos, dispone que no más del 15% de la superficie nacional, provincial o departamental pueda pertenecer a propietarios extranjeros.

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“Lo que está sucediendo con este proyecto de ley es que directamente se elimina cualquier tipo de regulación”, sostuvo Volkind. Por ese motivo, señaló que desde el Observatorio prefieren denominarla “ley de extranjerización de la Argentina” en lugar de una norma destinada a proteger la propiedad privada.

Qué cambiaría con la nueva ley

Durante la entrevista, Volkind explicó que el argumento oficial para impulsar la reforma es la necesidad de atraer inversiones extranjeras, generar ingresos de divisas y promover el desarrollo económico.

Sin embargo, remarcó que la única restricción que permanecería vigente sería para las compras realizadas por Estados extranjeros o empresas estatales, algo que consideró poco significativo porque la mayoría de las adquisiciones son realizadas por particulares o compañías privadas.

“Prácticamente no existe que los que compren tierras sean estados extranjeros. Lo hacen personas físicas o empresas privadas”, señaló.

Comparación con otros países

Consultado sobre la legislación vigente en otros países, el especialista afirmó que Brasil, México, Uruguay y Chile mantienen regulaciones similares o incluso más restrictivas que las actuales en Argentina.

“Con esta medida estaríamos habilitando potencialmente la privatización de la totalidad de la tierra en la Argentina”, alertó.

Además, cuestionó que el proyecto otorgue mayores facultades a las provincias para regular las zonas de frontera y los recursos estratégicos, lo que, según su visión, podría debilitar los mecanismos de control nacional.

El mapa de la extranjerización de tierras

Volkind destacó que el Observatorio elaboró un mapa basado en información oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, donde se identifican los departamentos con mayores niveles de extranjerización.

Aunque el promedio nacional ronda el 5% de tierras en manos extranjeras, explicó que existen 36 departamentos que ya superan el límite legal del 15%.

Entre los casos más significativos mencionó:

San Carlos, en Salta: 60%

Molinos, en Salta: 58%

General Lamadrid, en La Rioja: 57%

Lácar, en Neuquén: 54%

Campana, en Buenos Aires: 50%

Iguazú, en Misiones: 40%

Ituzaingó, en Corrientes: 34%

“Hay departamentos que ya están muy por encima de lo que establece la ley vigente”, remarcó.

Recursos naturales, minería y comunidades indígenas

El investigador sostuvo que el análisis realizado por el Observatorio permitió superponer distintas capas de información vinculadas a la propiedad de la tierra, proyectos mineros, zonas glaciares y comunidades indígenas.

Según indicó, esa combinación evidencia una fuerte concentración de intereses sobre territorios considerados estratégicos.

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“Si uno superpone las cuatro capas, las conclusiones que puede sacar son atroces”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el proyecto con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como el RIGI, y sostuvo que forman parte de una política orientada a facilitar la explotación de recursos naturales por parte de grandes capitales extranjeros.

La preocupación por Peter Thiel y la inteligencia artificial

Durante la entrevista también surgió el nombre del empresario tecnológico Peter Thiel, luego de que se conocieran iniciativas para atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial.

Volkind manifestó preocupación por la posibilidad de que grandes magnates tecnológicos adquieran extensas superficies de territorio y obtengan condiciones especiales para desarrollar proyectos privados.

“Si compran esa tierra y se les otorgan condiciones excepcionales, el Estado pierde directamente el control sobre una parte del territorio nacional”, sostuvo.

Para el especialista, ese escenario implicaría una afectación severa de la soberanía argentina.

“La tierra es un recurso irreproducible”

Sobre el cierre de la entrevista, Volkind insistió en que el debate trasciende la cuestión económica y se relaciona con el control del territorio.

“La tierra es un bien irreproducible y limitado. El que la tiene, la tiene. No es como el capital o el trabajo”, afirmó.

Además, puso como ejemplo el caso del empresario británico Joe Lewis y las dificultades que enfrenta el Estado para intervenir cuando grandes propietarios concentran extensiones estratégicas de territorio.

“Cuando uno entrega la tierra, está perdiendo algo que después es muy difícil recuperar”, concluyó.

LB