El Gobierno quiere instalar una agenda sobre explotación de "tierras raras" en el Congreso

Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que busca conseguir una fuente segura de minerales críticos, el gobierno de Javier Milei quiere instalar en nuestro país una agenda sobre la explotación de “tierras raras”.

Por ese motivo, el próximo jueves, de 11 a 12:30 horas, en el Salón Delia Parodi del Congreso, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici organizó el II Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”.

Tierras raras en Argentina

En este evento se discutirá el valor de las tierras raras para las nuevas tecnologías y en la transición energética hacia fuentes alternativas. El encuentro contará con la presencia de las autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente, funcionarios nacionales y expertos en el tema.

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Durante el evento se buscará “analizar el potencial minero tecnológico y su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, articulando una “visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las tierras raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental”.

Giudici abrirá el seminario, y luego expondrán el director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Facundo Correa Llano; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila.

Qué son las “tierras raras” y cuál es su valor estratégico

Los minerales de "tierras raras" son 17 elementos metálicos, que incluyen el litio, el cobre, el grafito, el manganeso y el cobalto, usados para baterías de celulares, autos y computadoras, cuya extracción es cara y difícil. Argentina cuenta con reservas de estos materiales, pero no cuenta con una producción activa y su participación en el mercado actual es casi inexistente.

Extracción de litio

Laura Richardson, exjefa del Comando Sur de los Estados Unidos, fue la primera funcionaria estadounidenses en remarcar, públicamente, en enero del 2023, que el triángulo de litio y las reservas de tierras raras son de interés federal para el Gobierno de su país, para su política de energía y para su seguridad nacional frente a potencias como Rusia y China.

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En ese contexto, para ampliar sus reservas, el presidente Donald Trump propuso comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca, lo que le generó un fuerte cruce mediático con la Unión Europea.

HM