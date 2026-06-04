Miguel Chej Muse: “Menos impuestos es más inversiones y actividad en la economía"

La reciente reglamentación de la Ley de Monetización Laboral generó expectativas positivas en el sector inmobiliario. Para el desarrollador inmobiliario, Miguel Chej Muse, la medida profundiza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y crea mejores condiciones para la inversión privada.

"Siempre en el sector inmobiliario menos impuestos es más inversiones, más ladrillos, más operaciones, más actividad en la economía", afirmó el especialista al referirse a las exenciones impositivas para alquileres de vivienda única y permanente y para determinadas operaciones de transferencia de inmuebles.

Según explicó, la normativa aporta previsibilidad jurídica y elimina cargas tributarias que afectaban la rentabilidad de las operaciones. "No hay motivo para no tener operaciones en blanco", destacó, al remarcar que los propietarios podrán declarar ingresos sin afrontar impuestos como IVA o Ganancias en los casos contemplados por la reglamentación.

Menos impuestos y más oferta de viviendas

Chej Muse sostuvo que el nuevo esquema puede generar un efecto positivo tanto en el mercado de compraventa como en el de alquileres. En el caso de las transferencias de inmuebles, recordó que desaparece un gravamen que representaba un costo significativo para los vendedores.

Además, señaló que el incentivo fiscal podría aumentar la cantidad de propiedades destinadas al alquiler. "Este beneficio impositivo también va a ayudar a que alguna operación se vuelque a alquiler y eso va a impactar en mayor oferta para elegir del inquilino", indicó.

No obstante, aclaró que el impacto no será inmediato y dependerá de otras variables macroeconómicas. "No es solamente una medida, sino es un sistema, un conjunto de medidas", explicó, en referencia a factores como el crédito hipotecario, la estabilidad cambiaria y la evolución de la economía.

Hipotecas, construcción y las zonas más demandadas

Al analizar la actualidad del mercado, Chej Muse destacó que las escrituras mantienen niveles similares a los del año pasado, aunque advirtió sobre la debilidad del financiamiento hipotecario. "Todavía no están dinamizadas las hipotecas", afirmó, tras señalar que la cantidad de créditos otorgados se encuentra muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores.

A pesar de ello, considera que existe margen para una recuperación significativa. "Si se dinamiza un poquitito, mínimo, el crédito hipotecario, vamos a ver julio o agosto con un nivel de escrituras mucho más importante", aseguró.

Respecto a las preferencias de los compradores, destacó que el Corredor Norte de la Ciudad de Buenos Aires continúa concentrando la mayor demanda. Barrios como Belgrano, Colegiales y Villa Urquiza siguen liderando las búsquedas gracias a su infraestructura y calidad urbana.

Por último, advirtió sobre una de las principales debilidades del sector desarrollador. "Para el desarrollo hay cero crédito", afirmó, y reclamó una mayor participación del sistema financiero para canalizar inversiones hacia nuevos proyectos inmobiliarios.

Para el desarrollador, la combinación de incentivos fiscales, estabilidad económica y financiamiento será clave para consolidar la recuperación del mercado durante los próximos meses.