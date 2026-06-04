Roberto Bacman sobre la interna en el oficialismo: “Con Patricia Bullrich desde hace bastante tiempo las cosas no están demasiado bien”

El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y analizó que la difusión de una fotografía de Patricia Bullrich junto a Karina Milei bajo el mensaje “trabajando siempre juntas” no logró disipar las especulaciones sobre las crecientes tensiones dentro del oficialismo.

Roberto Bacman sostuvo que la relación entre Patricia Bullrich y el núcleo duro libertario atraviesa un momento delicado y explicó que, “es evidente que con Patricia Bullrich desde hace bastante tiempo las cosas no están demasiado bien, ha habido bastantes desencuentros”.

Críticas a las decisiones del Gobierno

Según analizó, el conflicto se profundizó a partir de las diferencias respecto de decisiones impulsadas por el Gobierno en torno a los pliegos judiciales. En ese contexto, cuestionó que, “es poco democrático plantear que se saca a una de las candidatas porque es la cuñada de Alconada Mon” y advirtió que esa situación “genera un dejo de autocracia”.

Para Bacman, Bullrich busca marcar distancia política respecto del oficialismo sin romper formalmente con el espacio. En ese sentido, afirmó: “Patricia Bullrich se para en otro lugar, ella no es una militante más, se reconoce como sociopolítica, no como miembro de La Libertad Avanza que tiene que aceptar todas las directivas”.

A qué se debe la foto entre Patricia Bullrich y Karina Milei

Asimismo, consideró que la fotografía difundida junto a Karina Milei tuvo un objetivo específico: “Seguramente convinieron en hacer esta foto para calmar un poco las aguas”. Sin embargo, aclaró que el conflicto persiste: “Pero la procesión sigue y hay que mirar por debajo del agua a ver qué es lo que pasa”.

El entrevistado advirtió que la disputa podría tener consecuencias concretas en el Congreso. También recordó que hasta hace pocas semanas el oficialismo estaba cerca de consolidar mayorías clave en el Senado y señaló que, “esto genera una división importante”.

Además, alertó que algunos legisladores ya comenzaron a reconsiderar su posicionamiento político y parlamentario, lo que podría dificultar la aprobación de proyectos estratégicos para el Gobierno.