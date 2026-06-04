Federico González sobre las internas del oficialismo: "Es un gobierno anárquico"

La intensa semana política estuvo atravesada por disputas dentro del oficialismo, cruces en el Senado y nuevas señales de tensión entre figuras clave como Patricia Bullrich, Victoria Villarruel y Mauricio Macri. Para el analista político Federico González, estos episodios no son hechos aislados sino la consecuencia de un escenario político desordenado.

“Es un gobierno anárquico, relaciones tóxicas”, definió el analista al describir el clima interno que atraviesa el oficialismo. Según explicó, las disputas permanentes entre los principales actores políticos generan un contexto de incertidumbre que termina trasladándose a todas las instituciones.

Un escenario atravesado por la discordia

Al referirse a los conflictos recientes en el Senado, González consideró que la situación responde a una dinámica general de enfrentamientos. “No es casual que pasen esas cosas porque me parece que de la anarquía sólo brota anarquía”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el denominado “triángulo de hierro” del Gobierno dejó de ser un factor de cohesión para convertirse en un foco de tensiones. “El famoso triángulo de hierro del 2024 es un triángulo de la discordia y se le suma como cuadrilátero a Patricia Bullrich”, sostuvo.

Respecto de las diferencias entre Bullrich y Villarruel, el consultor consideró que existen conflictos reales que no pueden ocultarse mediante gestos políticos. “Ese querer disimular lo que es evidente”, señaló al analizar la reciente foto entre Bullrich y Karina Milei, y agregó que “el efecto de una foto dura muy poco” cuando las tensiones internas son evidentes.

También evaluó la relación entre Bullrich y Mauricio Macri, a quienes definió como dirigentes que mantienen una relación de necesidad mutua, aunque atravesada por diferencias estratégicas. Según González, ambos intentan reposicionarse dentro de un espacio político que aún busca redefinir su liderazgo.

Las ambiciones de Patricia Bullrich y la crisis de liderazgo

Consultado sobre el futuro político de la ministra de Seguridad, González fue categórico al señalar que su principal objetivo continúa siendo la Presidencia. “La estrategia de Patricia Bullrich quiere ser presidente. La táctica le da lo mismo”, expresó al explicar que las decisiones políticas de la funcionaria responden a una construcción personal de largo plazo.

A su juicio, Bullrich se proyecta como una de las principales referencias del electorado de derecha y evalúa distintos escenarios para fortalecer su posicionamiento. Sin embargo, aclaró que ese camino también depende de la evolución política del presidente Javier Milei y de la situación interna del PRO.

Para concluir, González advirtió que la principal dificultad de la política argentina excede las disputas individuales. “No hay un liderazgo claro y constructivo. Y entonces tenemos este engendro de la política que estamos viviendo todos los días”, concluyó.