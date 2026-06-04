Juan Venturino: “La primera víctima que se cobra la guerra es la verdad”

La tregua anunciada en Medio Oriente vuelve a mostrar signos de fragilidad apenas horas después de haber sido presentada. Para Juan Venturino, analista internacional, la principal dificultad radica en que existe una importante diferencia entre lo que se comunica públicamente y lo que efectivamente negocian los actores involucrados.

Según explicó, Estados Unidos suele asumir un rol central en la difusión de estos acuerdos, aunque eso no necesariamente implica que todas las partes estén alineadas con los términos anunciados. En ese sentido, advirtió que "estas treguas que establece en realidad Estados Unidos, lo hace de manera unilateral", lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad a largo plazo.

El especialista también cuestionó la calidad y el alcance de la información que circula en Occidente sobre el conflicto. "Lo cierto es que del otro lado, digamos, de Occidente, nos llega poco en la información y en el caso de que nos llegue, nos llega de alguna manera manipulada", afirmó. A su vez, consideró que existe una distancia significativa entre la narrativa pública y las negociaciones reales que ocurren detrás de escena.

La desconfianza sobre el papel de Estados Unidos

Venturino sostuvo que uno de los factores que dificulta la consolidación de la tregua es la falta de confianza de algunos actores regionales en Washington. "Hay una cosa que se comunica, es decir, que trasciende y que se vende al mundo y otra que es la que realmente pasa", remarcó.

Además, señaló que las posiciones estadounidenses suelen generar interrogantes entre los analistas internacionales. "Nos tienen un poquito confundidos, digo, a todos los analistas respecto de las verdaderas intenciones de Estados Unidos", expresó.

Para el especialista, el conflicto también está atravesado por una intensa disputa comunicacional. En ese contexto, recordó una frase habitual en los escenarios bélicos: "La primera víctima es la verdad", aludiendo a las dificultades para acceder a información confiable durante las guerras.

El Estrecho de Ormuz y los intereses económicos globales

Otro de los puntos centrales del análisis fue el papel estratégico del Estrecho de Ormuz. Venturino consideró que la capacidad de Irán para influir sobre esa vía marítima es uno de los elementos que prolongan la tensión regional.

"La capacidad que tiene Irán de controlarlo hace que, de alguna manera, se siga prolongando este conflicto", sostuvo. Según explicó, una eventual interrupción del tránsito de petróleo impactaría directamente sobre los precios internacionales y alteraría el comercio global.

El analista también destacó que los episodios de inestabilidad suelen beneficiar indirectamente a Estados Unidos desde el plano financiero. "A Estados Unidos le va bien cuando le va mal también", afirmó, al explicar que los momentos de incertidumbre global impulsan a los inversores a refugiarse en bonos del Tesoro estadounidense.

Finalmente, Venturino concluyó que detrás de los enfrentamientos militares existe una compleja trama de intereses económicos y financieros. "El negocio de la guerra es un negocio que no tiene comparación con ningún otro", sentenció.