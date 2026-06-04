Hernán de la Riva: “La sucesión generacional no es una transición, es una convivencia entre generaciones”

La sucesión generacional continúa siendo uno de los mayores desafíos para las empresas familiares. Según explicó Hernán de la Riva, consultor empresarial, el proceso implica mucho más que un cambio de mando: supone redefinir roles, compartir poder y construir espacios de participación para quienes deberán liderar el negocio en el futuro.

"Un fundador, un dueño de empresa, que hasta ahora venía manejando una empresa con muchísimo éxito, de repente se encuentra ante una situación en la cual nunca vivió en su vida, que es compartir el poder, compartir el mando", afirmó.

El especialista destacó que este proceso suele resultar complejo porque los fundadores mantienen una fuerte identificación con la empresa. "No es fácil porque el fundador tiene muchísimo protagonismo, disfruta mucho de lo que hace", sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de crear nuevos espacios para facilitar una transición saludable.

La importancia de planificar el recambio generacional

De la Riva explicó que los procesos exitosos requieren una visión de largo plazo y una construcción gradual de responsabilidades. En ese sentido, señaló que las nuevas generaciones deben asumir funciones concretas dentro de la organización para adquirir experiencia y legitimidad. "Nosotros lo llamamos baldosas, espacios profesionales, donde las siguientes generaciones tengan su protagonismo y su dominio en una partecita del negocio", detalló.

Además, remarcó que el diálogo entre generaciones resulta fundamental para integrar la experiencia de los fundadores con las nuevas herramientas de gestión y tecnología que aportan los sucesores. "Más que una transición, hablamos de convivencia", aseguró, al describir la necesidad de encontrar un equilibrio entre dos visiones complementarias del negocio.

Tecnología, contexto económico y decisiones empresariales

Respecto del aporte de las nuevas generaciones, el consultor destacó que los empresarios argentinos suelen mostrar interés por la innovación tecnológica y la transformación digital. "El argentino es muy curioso, es un early adopter, es alguien que todo el tiempo está buscando cómo innovar, cómo incorporar tecnologías nuevas", señaló.

Sin embargo, advirtió que el contexto económico actual obliga a las empresas a tomar decisiones estratégicas con rapidez. Desde su experiencia como asesor, observa que muchas compañías demoran procesos de reconversión y adaptación. "Lo que nos preocupa a nosotros como consultores es el tema de que los empresarios tomen las decisiones a tiempo", afirmó.

Finalmente, insistió en que la planificación es la clave para garantizar una sucesión exitosa. En ese marco, citó una reflexión que resume la filosofía de trabajo con las nuevas generaciones: "No es que tienen que empezar de abajo, sino que tienen que empezar de a poco".

Para De la Riva, la continuidad de las empresas familiares depende de combinar experiencia, innovación y una preparación gradual de quienes asumirán el liderazgo en los próximos años.