ARCA intensifica los controles sobre Ganancias y apunta a empleados: “Es atacar al más débil de la cadena”

Los trabajadores en relación de dependencia comenzaron a recibir notificaciones de ARCA por observaciones vinculadas a sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Según explicó la tributarista Fernanda Laiún, las fiscalizaciones se concentran especialmente en deducciones que el organismo considera excesivas o poco razonables.

La especialista detalló que los controles surgen a partir de la información cargada por los empleados en el sistema SIRADIG, donde se informan cargas de familia, gastos médicos y otros conceptos deducibles. Uno de los puntos bajo análisis es la deducción por indumentaria laboral.

“Como el sistema no te controlaba nada, nada más que te pedía factura e importe, entonces se pusieron montos con el paso del tiempo cada vez más significativos”, explicó Laiún. Según indicó, esta situación derivó en que ARCA comenzara a detectar casos con importes elevados y emitiera requerimientos para regularizar la situación.

Fiscalizaciones electrónicas y reclamos millonarios

La tributarista señaló que el organismo está enviando intimaciones para que los contribuyentes abonen la diferencia generada por las deducciones observadas o se inscriban formalmente para presentar declaraciones juradas. En algunos casos, los montos reclamados resultan muy elevados.

“He visto reclamos de 6 millones de pesos, de 3 millones de pesos, de 2 millones de pesos, impagables”, afirmó. Incluso, comentó que algunas empresas están evaluando mecanismos de financiamiento para asistir a sus empleados frente a estos pagos inesperados.

Si bien reconoció que hubo contribuyentes que realizaron deducciones improcedentes, consideró que el foco de los controles genera controversia. “Los empleados en relación de dependencia son casi los únicos que no tienen ninguna escapatoria en el círculo impositivo”, sostuvo.

Críticas al enfoque de los controles

Laiún remarcó que el accionar técnico de ARCA es correcto y que el organismo está reclamando bajo criterios conservadores. Sin embargo, cuestionó la prioridad otorgada a este tipo de fiscalizaciones en el contexto actual. “Es como ir a atacar a los más débiles de la cadena, a los que tienen menos reacción”, manifestó. En ese sentido, comparó la situación de los asalariados con la de sectores que operan parcialmente fuera del sistema formal.

Para la especialista, los controles deberían complementarse con mayores acciones sobre la economía informal. “Estamos atacando al más débil de la cadena sin hacer al mismo tiempo acciones contra la verdadera economía en negro”, advirtió.

Además, recordó que existen antecedentes similares en otras épocas, cuando AFIP también detectó abusos en deducciones realizadas por empleados de altos ingresos. La diferencia actual, explicó, es que la digitalización permite realizar controles masivos de manera mucho más rápida.

Finalmente, insistió en que el problema de fondo pasa por la desigualdad en la carga tributaria. “Es ir, darse vuelta y atacar al más sonso de la cadena, que es el empleado en relación de dependencia, que tiene todo declarado”, concluyó.