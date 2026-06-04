Carlos Heller advirtió en "QR!" sobre la interna libertaria: "Ya no es un chimento de peluquería, hay problemas de gobernabilidad"

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta durante una tensa sesión en el Senado y abrió interrogantes sobre el funcionamiento político del Gobierno. En el programa "QR!" de Canal E, el exdiputado nacional Carlos Heller sostuvo que los episodios ocurridos en la Cámara alta ya exceden las disputas personales y comienzan a afectar la gobernabilidad.

“Ya no es un chimento de peluquería”, afirmó Heller durante una entrevista con el conductor Pablo Caruso, al referirse a los conflictos que atraviesan al oficialismo. Según explicó, las diferencias internas empezaron a impactar directamente en la agenda legislativa y en la capacidad del Gobierno para avanzar con proyectos considerados estratégicos.

Con 44 votos a favor y la abstención de Patricia Bullrich, el Senado aprobó el pliego de Michelli

La controversia se desató durante la discusión de una serie de pliegos judiciales. Según relató Heller, en la reunión previa de labor parlamentaria se había acordado tratar 50 pliegos. Sin embargo, al comenzar la sesión, el oficialismo planteó que serían 73, lo que provocó fuertes cuestionamientos de la oposición.

“Rompieron la palabra política y el pacto parlamentario”, denunció el senador José Mayans durante el debate, en una acusación que fue compartida por otros bloques.

La abstención de Patricia Bullrich y el mensaje hacia Milei

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la decisión de Patricia Bullrich de abstenerse durante la votación vinculada al pliego de la jueza Michelli, cuya designación había generado tensiones dentro del propio oficialismo.

La ministra argumentó una “objeción de conciencia” y sostuvo que no podía atribuirse responsabilidad a una persona por sus vínculos familiares. Sin embargo, para Heller, el gesto tuvo un fuerte contenido político.

“Patricia Bullrich no va a dejar pasar ninguna oportunidad para marcar una diferencia”, analizó.

El exdiputado nacional remarcó además que la situación resulta excepcional porque se trata de la presidenta de un bloque parlamentario, una figura que habitualmente fija la posición política de su espacio y no suele apartarse de ella mediante abstenciones.

Según interpretó, el mensaje estuvo dirigido directamente al presidente Javier Milei y reflejó una disputa cada vez más visible dentro del oficialismo.

Más allá de los episodios puntuales, Heller consideró que detrás de estos movimientos existe una discusión más profunda.

“El sistema está buscando construir una alternativa que garantice la continuidad del modelo, aunque cambien las formas de ejecutarlo”, sostuvo.

Para el legislador, ciertos sectores económicos observan un desgaste en el estilo de conducción de Milei y comienzan a explorar figuras que permitan preservar el rumbo económico sin los costos políticos que genera la confrontación permanente.

En ese sentido, pidió no quedarse únicamente con los aspectos anecdóticos de la pelea interna y analizar los intereses políticos y económicos que se encuentran detrás de cada movimiento.

Además, señaló que el oficialismo no logró avanzar plenamente con dos de los objetivos que tenía para la sesión: el rechazo del pliego de la jueza cuestionada por sectores libertarios y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que finalmente quedó postergada.

La deuda y la comparación con el kirchnerismo

Durante la entrevista también hubo espacio para debatir sobre la evolución de la deuda pública. Heller cuestionó el discurso oficial y aseguró que el actual Gobierno incrementó significativamente el endeudamiento.

“El gobierno de Milei aumentó la deuda”, afirmó de manera contundente.

El exdiputado recordó que durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se produjo una reducción del peso relativo de la deuda gracias al crecimiento económico y a los procesos de reestructuración llevados adelante tras la crisis de 2001.

Además, señaló que actualmente la deuda argentina ronda los 500 mil millones de dólares y advirtió sobre el crecimiento de los compromisos asumidos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Según explicó, este fenómeno genera preocupación en los mercados porque esos acreedores tienen prioridad de cobro frente a los tenedores privados.

Heller también se refirió a la aprobación del acuerdo para avanzar en el pago a los holdouts, los acreedores que no habían aceptado las reestructuraciones de deuda impulsadas durante los gobiernos kirchneristas.

Para el exdiputado nacional, el debate tuvo una fuerte carga simbólica porque algunos sectores atribuyeron ese problema al kirchnerismo, cuando en realidad, según sostuvo, se trata de una porción minoritaria de acreedores que no aceptó ingresar a los canjes realizados tras la crisis.

La ley de tierras y el proyecto de inteligencia artificial

Otro de los puntos abordados fue la postergación del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que, según explicó Heller, incluía modificaciones relacionadas con la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas de frontera.

Para el legislador, la decisión de retirar el tratamiento representó una victoria política de la oposición y un revés para el Gobierno.

Finalmente, cuestionó la reciente propuesta presentada por Milei y Federico Sturzenegger sobre inteligencia artificial. La iniciativa, difundida a través de una columna publicada en el diario Financial Times, plantea un esquema de baja regulación para atraer inversiones tecnológicas al país.

Heller consideró que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de desregulación económica y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la ausencia de controles en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

En ese marco, sostuvo que los episodios ocurridos en el Senado reflejan mucho más que una disputa interna circunstancial. A su entender, las tensiones dentro del oficialismo, las dificultades para sostener acuerdos parlamentarios y el debate sobre el rumbo económico forman parte de una discusión más amplia sobre la estabilidad política y el futuro del modelo que impulsa el Gobierno.

LB