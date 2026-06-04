Gritos, reproches y descoordinación: la jugada de Patricia Bullrich infringió una derrota para Javier Milei

La jugada de Patricia Bullrich de desafiar al presidente Javier Milei al rechazar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli terminó convirtiéndose en un boomerang para el oficialismo y para la propia senadora.

La denominada "objeción de conciencia" impulsada por Bullrich y la durísima reunión de bloque que encabezó el miércoles por la tarde-noche derivaron en una maniobra forzada que dejó al descubierto las internas, la falta de coordinación política y una derrota para el núcleo de poder integrado por Javier Milei y su hermana, Karina Milei.

La rebelión interna que obligó a cambiar la estrategia

Para intentar aquietar las aguas dentro del bloque libertario, Bullrich decidió sumar a los 50 pliegos acordados en Labor Parlamentaria otros 23 nombramientos que originalmente estaban previstos para ser tratados la semana próxima.

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La decisión no fue casual. La rebelión de parte de la bancada oficialista obligó a la titular del bloque a incorporar por la ventana expedientes que no habían sido consensuados previamente.

El peronismo detectó rápidamente la fragilidad de la situación y vio una oportunidad para profundizar el costo político del oficialismo.

Durante el cuarto intermedio, que se extendió por casi una hora, el bloque justicialista aceptó acompañar el tratamiento de los 23 nuevos pliegos, pero impuso una condición: que La Libertad Avanza habilitara sobre tablas el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli.

La propuesta fue aceptada.

El tratamiento del pliego de la candidata a camarista federal de La Plata fue aprobado por una amplia mayoría. En total, el Senado terminó considerando 74 pliegos durante la jornada.

Posteriormente, también fue aprobado el pliego de Michelli, que ahora quedó a la firma del Presidente, quien tendrá la facultad de avanzar o no con su designación.

En la Casa Rosada aseguran que Milei mantiene firme su decisión original respecto de la magistrada.

Un nuevo capítulo de la pelea entre Patricia Bullrich y Karina Milei

La maniobra impulsada por Bullrich generó incomodidad en la Casa Rosada y abrió un nuevo capítulo en la disputa política que mantiene con Karina Milei.

Un dato es insoslayable: el pliego de Michelli había sido analizado previamente en la Mesa Política del oficialismo. Sin embargo, allí no se había fijado una posición definitiva.

Por eso, dentro del Gobierno molestó especialmente que Bullrich avanzara por su cuenta con una estrategia propia.

Una reunión de bloque cargada de tensión y reproches

La necesidad de contener la crisis interna quedó en evidencia durante la reunión de bloque celebrada el miércoles por la tarde-noche, mientras en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba la movilización por el aniversario de "Ni Una Menos".

El encuentro fue inusualmente extenso. Se prolongó durante casi dos horas y media y, según reconstruyeron distintos participantes, los gritos y discusiones podían escucharse desde los pasillos del Senado.

Entre las voces más activas estuvo la del senador cordobés Luis Juez.

Bullrich permaneció sentada en la cabecera de la mesa y mantuvo durante toda la reunión un gesto adusto, actitud que volvió a exhibir durante la sesión de este jueves.

Todos los legisladores tuvieron la posibilidad de expresar sus cuestionamientos. Los sectores más alineados con Karina Milei le recriminaron especialmente haber comunicado públicamente su "objeción de conciencia" a través de las redes sociales.

Incluso el senador Francisco Paoltroni, ubicado cerca de Bullrich durante el encuentro, volvió a reclamar por la falta de respaldo a su pedido de intervención federal de Formosa.

Otros integrantes del oficialismo eligieron mantenerse al margen de la discusión. Prefirieron evitar nuevas confrontaciones y no agregar más tensión a un escenario ya delicado.

Sin embargo, pese a la fotografía difundida el miércoles entre Karina Milei y Patricia Bullrich en la Casa Rosada, dentro del oficialismo admiten que el vínculo político entre ambas atraviesa uno de sus peores momentos.

Algunos responsabilizaron a Bullrich por haber habilitado una oportunidad para que la vicepresidenta Victoria Villarruel interviniera en la discusión.

La titular del Senado tampoco ocultó su malestar durante la jornada parlamentaria y, según distintas fuentes legislativas, dejó en evidencia su incomodidad con la estrategia desplegada por la jefa del bloque libertario.