El Senado postergó el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el oficialismo

El Senado decidió postergar este jueves el debate sobre el proyecto de propiedad privada impulsado por La Libertad Avanza que busca quitar las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales y contempla la posibilidad de implementar desalojos “exprés” de terrenos o viviendas usurpadas.

Agustín Coto

Luego de aprobar los pliegos, Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, solicitó aplazar el debate sobre la “inviolabilidad” de la propiedad privada para la próxima sesión. La Agencia Noticias Argentina (NA) habló con fuentes parlamentarias, quienes le revelaron que las modificaciones están relacionadas con el tema de la compra de tierras, donde se quitan los topes para las empresas extranjeras.

Con 44 votos a favor y la abstención de Patricia Bullrich, el Senado aprobó el pliego de Michelli

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Esa iniciativa fue armada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y tuvo importantes modificaciones, ya que se quitó el capítulo sobre cambios a la ley de barrios populares y se realizaron modificaciones en los capítulos sobre desalojos, extranjerización, expropiaciones y manejo del Fuego.

Federico Sturzenegger

Cómo es el proyecto presentado para el límite de compra de tierras

El proyecto permite a los extranjeros comprar tierras sin imponerles un límite, pero establece que las provincias deberán autorizar esas ventas cuando no participe en la transacción ningún país extranjero. Además, cada provincia mantendrá la jurisdicción plena sobre su territorio, respetando lo dispuesto por la Constitución Nacional.

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Además, se prohíbe que puedan adquirir tierras estados extranjeros, y otras empresas donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados, de forma total o mayoritaria, con bienes o fondos de un Estado extranjero

Patricia Bullrich defendió el nuevo texto del proyecto de propiedad privada en el Senado

Cómo es el proyecto de desalojo exprés

Se usará el desalojo exprés solo en inmuebles usurpados; para el resto de los casos se mantendrán los actuales plazos de intimación. Por ejemplo, 10 días para solicitar el pago acordado en el contrato de alquiler, que deberá realizarse de manera comprobable.

Frente al incumplimiento del locatario, el locador puede comenzar una acción judicial de desalojo que debe sustanciarse por el proceso más breve previsto por la ley.