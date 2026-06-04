Pablo Roma: “La Libertad Avanza necesita empezar a consolidar una estructura partidaria nacional”

El politólogo, Pablo Roma, en diálogo con Canal E, evaluó la consolidación de poder de La Libertad Avanza, el rol de Martín Menem, la influencia de Karina Milei y la disputa con el PRO. Según Roma, el objetivo central del espacio libertario es consolidar una construcción política propia.

“El Gobierno y La Libertad Avanza están buscando también consolidar esa estructura nacional que de alguna manera en las elecciones del año pasado le permitió consolidar una referencia política muy importante”. En ese sentido, explicó que existe una tensión creciente con el PRO, una fuerza que fue clave para la llegada de Javier Milei al poder.

Las prioridades del Gobierno de cara a las próximas elecciones

“La Libertad Avanza también necesita empezar a consolidar una estructura partidaria nacional. No quiere decir que no tenga, sino consolidarla como una referencia política que forme parte de la discusión y que le permita consolidar una estructura de poder”, afirmó.

Sobre una eventual fórmula integrada por los hermanos Milei en 2027, Roma no descartó ningún escenario, aunque destacó el perfil ejecutivo de la secretaria general de la Presidencia. “Karina Milei es más una persona de acción, me parece que es más ejecutiva que legislativa”, señaló. Además, sostuvo que, “su fuerte pasa más por el ejecutivo, lo veo como una persona más de acción”.

Qué podría ocurrir con una fórmula de Javier y Karina Milei

Sin embargo, advirtió sobre las implicancias políticas de una fórmula integrada por Javier y Karina Milei: “Una fórmula Milei/Milei, lo que significaría es consolidar esa estructura vertical”. Y agregó: “Una fórmula Milei/Milei, lo que expresaría es una concentración del poder y un nivel de verticalismo y casi arbitrariedad para muchas cosas como las que estamos viendo ahora”.

Respecto del presidente de la Cámara de Diputados, el entrevistado consideró que su figura no aparece directamente asociada a los cuestionamientos públicos que enfrentó el oficialismo en los últimos meses. “En términos de la opinión pública, me parece que la opinión pública mira más, en el caso de Spagnuolo, mira más a Milei y a Karina Milei”, explicó.

Sobre su posicionamiento dentro de La Libertad Avanza, destacó: “Martín Menem me parece que ha sido alguien que ha construido una posición de poder junto a Lule Menem dentro de la estructura de la Libertad Avanza”.