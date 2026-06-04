Crecen las exportaciones del sector PyME: “El mes de abril fue récord, lo cual es un dato muy alentador”

La especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, en contacto con Canal E, se refirió al crecimiento de las exportaciones PyME en Argentina, el comportamiento de las importaciones y el impacto del tipo de cambio sobre la competitividad industrial.

“Con respecto a las exportaciones, vimos que el mes de abril fue récord las exportaciones, lo cual es un dato muy alentador, porque las exportaciones son las únicas que generan ingresos de dólares genuinos, que es lo más importante para el país”, afirmó Yanina Lojo.

Se observa un gran desempeño en las ventas externas

Asimismo, precisó que, “las ventas externas, solamente en los primeros 4 meses del 2026, llegaron a los 3.597 millones de dólares” y subrayó que, “es el mejor desempeño desde el 2013”.

En ese contexto, Lojo explicó que uno de los principales desafíos es sostener los mercados internacionales ya conquistados. “Lo importante, obviamente, es que no se pierdan mercados que ya se conquistaron y empresas que ya lograron salir al mundo sigan manteniendo esa posición”, sostuvo.

Al analizar el debate sobre el atraso cambiario y la competitividad argentina, mencionó el caso de la empresa Mirgor y su nueva inversión industrial orientada a Brasil. “Migor hizo una inversión muy importante en Zarate y va a empezar a exportar llantas a Brasil para sustituir las que Brasil importaba de China”, señaló.

Se intensifica el comercio con Brasil

Sobre por qué Brasil optaría por comprar producción argentina en lugar de importar desde China, la entrevistada explicó que las empresas toman decisiones más amplias que el simple precio unitario. “Las empresas toman decisiones considerando costos logísticos, tiempos de entrega, necesidades de stock, la flexibilidad de abastecimiento, el riesgo en la cadena de suministros”, afirmó.

Además, remarcó las ventajas regionales del Mercosur: “No es lo mismo tener que traer las llantas desde Asia o tener que traerlas desde tu principal vecino con el que tenés una relación que va a ingresar a arancel cero, porque estamos en Mercosur”.