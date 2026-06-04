La inversión de bajo riesgo que gana terreno entre los pequeños ahorristas

Las alternativas de inversión de bajo riesgo ganan cada vez más protagonismo entre los pequeños ahorristas que buscan obtener mejores rendimientos sin exponerse a la volatilidad de las acciones. Dentro de ese universo, las cauciones bursátiles aparecen como una herramienta utilizada por inversores que buscan una renta fija de corto plazo con mayor flexibilidad que un plazo fijo tradicional.

En diálogo con Canal E, la educadora financiera Vanesa Plaza explicó cómo funcionan las cauciones colocadoras, cuáles son sus ventajas frente a otros instrumentos de ahorro y qué aspectos deben tener en cuenta quienes buscan iniciarse en el mercado de capitales.

Qué son las cauciones y por qué se las compara con un plazo fijo

Durante la entrevista, Plaza definió a las cauciones como uno de los instrumentos más utilizados dentro de la renta fija para inversores conservadores. Su funcionamiento suele ser comparado con el de un plazo fijo, aunque con algunas diferencias operativas y de rentabilidad.

Según explicó, "la caución es el plazo fijo de la bolsa", ya que permite colocar dinero por un plazo determinado y conocer de antemano cuál será el rendimiento obtenido.

A diferencia del plazo fijo bancario, el inversor realiza la operación a través de un bróker y puede elegir distintos plazos según sus necesidades financieras.

Las ventajas frente al plazo fijo tradicional

Uno de los principales beneficios de este instrumento es que suele ofrecer tasas más atractivas que otras alternativas de corto plazo disponibles para los ahorristas.

En ese sentido, Plaza destacó que "el rendimiento hoy es mucho mayor a lo que tenés tanto en un plazo fijo como en una wallet", al comparar las cauciones con los fondos money market y otros productos bancarios.

Además, explicó que el inversor conoce desde el inicio cuál será la tasa pactada y el rendimiento que recibirá al vencimiento de la operación.

Por tratarse de un instrumento de renta fija, el rendimiento queda establecido previamente y no depende de las fluctuaciones diarias del mercado.

Cómo funciona una caución colocadora

La especialista detalló que la caución colocadora es la modalidad mediante la cual el inversor presta dinero dentro del mercado de capitales a cambio de una tasa previamente acordada.

El proceso se realiza a través de un intermediario financiero y cuenta con la participación de una cámara compensadora que garantiza la operatoria.

Según explicó, "la persona lleva su dinero, lo entrega en un broker local y se lleva los títulos", recibiendo como contraparte el instrumento correspondiente a la caución realizada.

Una vez vencido el plazo elegido, el inversor recupera el capital invertido junto con los intereses generados durante la operación.

Qué plazo conviene elegir para invertir

Las cauciones permiten seleccionar distintos horizontes temporales, desde operaciones de apenas 24 horas hasta colocaciones más extensas.

Plaza explicó que el inversor puede adaptar la estrategia según sus necesidades de liquidez y el nivel de tasa disponible en cada momento.

Por eso señaló que "yo puedo poner una caución a 24 horas, 72 horas, un día, dos días, al tiempo que quiera", eligiendo el plazo que mejor se ajuste a sus objetivos.

La tasa varía según la duración de la operación y las condiciones del mercado al momento de realizar la colocación.

Cómo comparar una caución con otras inversiones

Para quienes recién comienzan a invertir, una de las principales dudas pasa por determinar si conviene una caución, un plazo fijo o algún fondo común de inversión.

La educadora financiera explicó que la referencia más utilizada para comparar instrumentos es la Tasa Nominal Anual (TNA), indicador que permite medir rendimientos bajo una misma unidad de comparación.

En ese sentido, sostuvo que "esta TNA es mi forma de comparar con otros instrumentos", ya que facilita el análisis entre distintas alternativas de inversión.

De esta manera, el inversor puede evaluar rápidamente cuál opción ofrece mejores condiciones según el plazo y el nivel de riesgo asumido.

Los cambios regulatorios y las oportunidades para inversores y PyMEs

En el tramo final de la entrevista, Plaza se refirió a las recientes modificaciones impulsadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y anticipó que podrían abrir nuevas oportunidades para distintos actores del mercado.

La especialista destacó que los cambios buscan flexibilizar algunas condiciones operativas y ampliar el acceso a determinados instrumentos financieros.

Según comentó, "la Comisión Nacional de Valores cambió un montón y flexibilizó un montón de reglas", lo que podría favorecer una mayor participación de inversores y empresas.

Además, adelantó que las pequeñas y medianas empresas también pueden encontrar alternativas de financiamiento dentro del mercado de capitales mediante herramientas que ofrecen tasas competitivas y mayor flexibilidad que otras fuentes tradicionales de crédito.