El modelo uruguayo: déficit fiscal, salarios y subsidios bajo la lupa

El debate sobre el gradualismo, los subsidios y el rol del Estado en la economía volvió a instalarse en Argentina en medio de las discusiones sobre el ajuste fiscal y la recuperación de la actividad. En ese contexto, la experiencia de Uruguay aparece como un caso frecuentemente utilizado para comparar distintas estrategias económicas y sus resultados sobre el nivel de vida de la población.

En diálogo con Canal E, el economista uruguayo Juan Sánchez analizó las diferencias entre ambos países en materia de déficit fiscal, salarios reales, inversión pública y promoción de inversiones. Además, planteó que el debate sobre los subsidios debe centrarse en cómo impactan sobre la calidad de vida y no únicamente en su costo fiscal.

Uruguay también convivió con el déficit fiscal

Durante la entrevista, Sánchez cuestionó la idea de que Uruguay haya sostenido históricamente una política de superávit fiscal. Según explicó, incluso durante el último gobierno de coalición el país mantuvo niveles significativos de déficit, aunque existieron intentos por reducirlo.

En ese sentido, señaló que "no tiene superávit fiscal" y recordó que el déficit se ubicó durante varios años en torno al 4% del Producto Bruto Interno.

El economista explicó que la administración encabezada por Luis Lacalle Pou impulsó un fuerte ajuste del gasto público antes de la pandemia, aunque posteriormente debió flexibilizar esa estrategia debido al contexto internacional.

Para Sánchez, el desafío no pasa únicamente por equilibrar las cuentas públicas, sino también por preservar variables sensibles para la población como los ingresos y el empleo.

La recuperación de salarios y jubilaciones como prioridad

Uno de los aspectos que destacó el economista fue la importancia que tienen en Uruguay los salarios reales y las jubilaciones como indicadores de bienestar social.

Según explicó, las caídas del poder adquisitivo suelen generar preocupación política y social, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos.

Bajo esa mirada, recordó que "habían caído los salarios, más del 4% los salarios reales", una situación que llevó a las autoridades a impulsar medidas de recuperación hacia el final de la gestión.

Además, destacó que distintos gobiernos uruguayos, tanto de centroizquierda como de centroderecha, buscaron recomponer los ingresos reales una vez superadas las etapas más complejas de ajuste económico.

La inversión pública y el desarrollo de infraestructura

Sánchez también puso el foco en el papel que desempeña la inversión pública para sostener el crecimiento económico y mejorar la competitividad.

Según explicó, el gobierno uruguayo incrementó las obras de infraestructura durante los últimos años, incluso en un contexto de restricciones fiscales.

Para el economista, esa estrategia permitió mejorar las condiciones para el desarrollo productivo y compensar parcialmente los efectos de la desaceleración económica.

En ese sentido, recordó que Uruguay impulsó importantes proyectos de infraestructura y destacó que "empezó a aumentar las inversiones en infraestructura" como una herramienta para dinamizar la actividad.

Las inversiones extranjeras y el debate sobre los incentivos fiscales

Otro de los temas abordados fue la discusión sobre los beneficios otorgados a las grandes inversiones extranjeras y su impacto real sobre la economía.

El economista mencionó el caso de UPM, la empresa finlandesa de celulosa que realizó una de las mayores inversiones de la historia de Uruguay, y reconoció que existe un debate legítimo respecto de las exoneraciones fiscales otorgadas para atraer este tipo de proyectos.

Sin embargo, sostuvo que los beneficios deben evaluarse considerando también los efectos indirectos sobre la estructura productiva y la infraestructura del país.

Desde su perspectiva, "sí le sirve a Uruguay", ya que permitió diversificar la matriz productiva e impulsar obras que probablemente no se habrían realizado sin ese proceso de inversión.

Además, recordó que la llegada de UPM obligó al país a desarrollar nuevas infraestructuras logísticas, entre ellas un sistema ferroviario moderno financiado mediante participación público-privada.

El debate sobre los subsidios y la calidad de vida

En el tramo final de la entrevista, Sánchez se refirió al papel de los subsidios en sectores como el transporte y cuestionó las visiones que reducen el debate únicamente a una cuestión de gasto público.

Según explicó, muchas veces los subsidios cumplen una función directa sobre el ingreso disponible de los trabajadores y sobre el costo de vida de las familias.

Por eso consideró que "este tema de los subsidios es casi la clave" para entender las diferencias entre distintas estrategias económicas.

Al mismo tiempo, advirtió que los sistemas de subsidios pueden terminar beneficiando más a determinados grupos empresarios que a los usuarios finales si no existen mecanismos adecuados de control.

En ese marco, sostuvo que uno de los desafíos consiste en identificar con precisión cuánto del beneficio llega efectivamente a la población y cuánto termina concentrándose en sectores corporativos vinculados a la prestación de servicios.