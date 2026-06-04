Diego Raus analizó la convocatoria de Ni Una Menos: "Es una cuestión que arrastra a toda la sociedad argentina"

A once años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, una nueva movilización volvió a colmar las calles en medio de la conmoción generada por una serie de femicidios ocurridos en los últimos días, entre ellos el crimen de Agostina, una niña asesinada en Córdoba.

Para el sociólogo Diego Raus, la masividad de la convocatoria dejó en evidencia que la problemática excede ampliamente al movimiento feminista. “No es algo que escapa al resto de la sociedad argentina. No va de por sí que es solamente un problema de mujeres, sino que es una cuestión que arrastra a toda la sociedad argentina”, afirmó.

El impacto social detrás de la marcha de Ni Una Menos

El especialista destacó la magnitud de la movilización y señaló que el reclamo logró convocar a sectores diversos de la ciudadanía. “Fue multitudinaria, como se vio. Pasaba por ahí a las ocho de la noche y todavía estaba llena la Avenida de Mayo”, describió.

Una crítica a la reacción oficial

Raus consideró que el contexto de los recientes femicidios tuvo un peso determinante en la convocatoria, pero también observó errores políticos por parte del Gobierno. Según explicó, la administración nacional muestra dificultades para gestionar conflictos que trascienden el plano económico.

“Cuando el Gobierno enfrenta estas situaciones, muestra su impericia, muestra su improvisación”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de funcionarios que, en los días previos a la marcha, intentaron restarle relevancia al reclamo argumentando una supuesta politización.

Para el sociólogo, esa estrategia resultó contraproducente. “El primer error fue provocar y tratar de quitarle el precio a esta marcha. Creo que eso operó por el contrario: motorizó más la marcha”, afirmó.

Además, remarcó que discutir los femicidios implica necesariamente una dimensión política, ya que se trata de una problemática social que requiere respuestas institucionales. “El tema de los asesinatos y el tema que involucra a la sociedad es una cuestión política”, señaló.

Politización, partidos y demandas sociales

Consultado sobre la diferencia entre politización y partidización, Raus consideró que desde el oficialismo se intenta asociar distintos reclamos sociales con la oposición política para deslegitimarlos. “Esto de vincular cada conflicto con la oposición, básicamente el kirchnerismo, y deslegitimar cualquier conflicto, ni siquiera funciona, ni siquiera es una buena táctica, porque no es real”, expresó.

En esa línea, enumeró conflictos como el universitario, el reclamo de los jubilados y la violencia de género como problemáticas concretas que no pueden reducirse a una disputa partidaria. “El problema está en la universidad, en los jubilados, en los femicidios; es real”, enfatizó.

Finalmente, destacó el carácter plural de la movilización. “Seguramente en la marcha de ayer había personas de todo el espectro político e incluso personas que no necesariamente tienen militancia política”, concluyó.