La construcción se concentra en los barrios donde el metro cuadrado supera los US$3.000

El mercado inmobiliario porteño atraviesa una etapa marcada por la selectividad de las inversiones y la búsqueda de rentabilidad. Según explicó Sebastián Suárez, especialista del sector inmobiliario, la construcción de nuevos emprendimientos se concentra en aquellas zonas donde los valores de venta permiten absorber los costos actuales del negocio.

"Solamente se puede construir donde el precio del metro cuadrado esté por encima de los 3.000 dólares", afirmó. El especialista detalló que los costos de construcción oscilan entre los US$1.500 y US$1.600 por metro cuadrado, a los que se suma una incidencia de tierra cercana a los US$800. "Tenés que vender por arriba de 2.500, 2.700 dólares, sí o sí", remarcó.

Entre los barrios que concentran la mayor parte de las oportunidades de desarrollo mencionó a Núñez, Saavedra, Belgrano, Recoleta, Puerto Madero, Villa Urquiza y Caballito. Además, destacó que "Saavedra, Palermo, Núñez, el Corredor Norte, son uno de los más fuertes que hoy está saliendo".

El desafío de llegar a la clase media

Para Suárez, uno de los principales problemas del sector es la dificultad para generar proyectos orientados a compradores de primera vivienda. En ese sentido, reclamó medidas que mejoren la competitividad de los desarrolladores y permitan expandir la construcción hacia otros barrios de la ciudad.

"Lo que reclamamos del sector es que empiece a ser más competitivo para el desarrollador para poder construir en todos los barrios", sostuvo. Además, advirtió sobre una realidad que limita el acceso a la vivienda propia: "Le vendemos departamentos a quien ya tiene departamentos", mientras que quienes buscan adquirir su primer inmueble enfrentan mayores obstáculos.

El especialista consideró que la herramienta clave para revertir esta situación es el financiamiento. "Hoy necesitás créditos hipotecarios que sean alcanzables por la clase media", aseguró. Sin embargo, explicó que la persistencia de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo generan incertidumbre entre los potenciales tomadores de crédito.

El impacto de los créditos y las perspectivas para 2026

A pesar de las dificultades, Suárez destacó que los créditos hipotecarios tuvieron un efecto positivo sobre la actividad durante el último año. "En 2025 se vendieron 60.000 propiedades en la Capital Federal y de esas 60.000 el 20% fue producto del crédito hipotecario", señaló.

Asimismo, indicó que las escrituras crecieron significativamente gracias a esta herramienta financiera. "Se escrituraron un 70% más que el 2024 y parte de eso fue producto del crédito hipotecario", explicó.

No obstante, advirtió que el impulso perdió fuerza durante 2026. "En 2026 se frenó los créditos y también se estancó las cantidades de escrituras que se están haciendo durante este año", afirmó.

Respecto de los créditos al desarrollo inmobiliario, el panorama es menos alentador. "No vemos que en el corto plazo esto se resuelva", concluyó Suárez, al señalar que la falta de financiamiento para los desarrolladores continúa siendo uno de los principales obstáculos para ampliar la oferta de viviendas.