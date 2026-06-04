Sebastián Di Doménica: “Vamos a un cambio de todo el mercado laboral por la IA”

La expansión de la inteligencia artificial generó durante los últimos años fuertes debates sobre el futuro del trabajo y la posible desaparición de millones de puestos laborales. Sin embargo, según explicó Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, los datos actuales muestran un escenario más moderado que el previsto inicialmente.

El especialista citó un reciente estudio elaborado por la Universidad de Stanford que analizó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral estadounidense. “Los efectos de la inteligencia artificial en el empleo, por lo menos en Estados Unidos, es muy poco significativa”, señaló. En ese sentido, remarcó que las proyecciones más alarmistas no se han materializado hasta el momento. “No hay de manera clara una reducción significativa de puestos por la inteligencia artificial por el momento”, afirmó.

De acuerdo con el análisis mencionado, las tasas de desempleo en Estados Unidos permanecen en niveles similares a los registrados antes de la masificación de estas herramientas. “El desempleo en Estados Unidos ronda el 4,5 y sigue más o menos en esos números desde hace varios años”, destacó.

Los sectores más afectados por la inteligencia artificial

Di Doménica aclaró que el impacto no es uniforme en todas las industrias. Si bien existen áreas más expuestas a la automatización, las consecuencias todavía son limitadas. “Solamente hay una excepción y es en las áreas de programación y de servicios al cliente”, explicó.

Según detalló, la reducción de puestos se concentra principalmente en perfiles junior y trabajadores que recién comienzan sus carreras profesionales. Aun así, insistió en que los datos generales no muestran una caída masiva del empleo vinculada a la inteligencia artificial.

Además, señaló que algunas grandes compañías están adoptando una postura más cautelosa respecto de la incorporación acelerada de estas tecnologías. “Implementar la inteligencia artificial en muchas áreas es muy costoso”, indicó, al mencionar tanto los costos de los sistemas como la infraestructura y la capacitación necesarias para su funcionamiento.

Productividad antes que reemplazo laboral

Para el especialista, el principal cambio que traerá la inteligencia artificial estará relacionado con la productividad más que con la sustitución de trabajadores. En esa línea, recordó recientes declaraciones de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien reconoció que pudo haber existido una sobreestimación acerca de la velocidad de las transformaciones laborales.

“Vamos a un cambio de todo el mercado laboral por la IA”, sostuvo Di Doménica, aunque aclaró que el proceso será gradual. También destacó que las nuevas tecnologías pueden generar mayores oportunidades en aquellos sectores donde el incremento de la productividad amplía la demanda de servicios y actividades económicas.

Respecto de Argentina, consideró que resulta complejo aislar el impacto de la inteligencia artificial debido al contexto económico actual. “Si hay mayor desempleo en Argentina, seguramente no se lo podemos atribuir a la inteligencia artificial de ninguna manera”, afirmó.

Finalmente, concluyó que la transformación laboral ya está en marcha, aunque sus efectos definitivos todavía son inciertos. “Va a ser gradual, paulatino. Y el mayor impacto va a ser en la capacidad que tenga la IA de mejorar y ampliar la productividad de los trabajadores”, resumió.