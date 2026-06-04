“Un verdadero triunfo”: Milei celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado

El presidente Javier Milei festejó en sus redes sociales la aprobación de los 74 pliegos judiciales en el Senado de la Nación. Sin alusión a María Verónica Michelli, la candidata que el oficialismo quiso vetar, señaló lo ocurrido como “un verdadero hito” y el “inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

El primero en destacar la aprobación de las vacantes para el Poder Judicial fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien escribió: “Gracias, presidente Javier Milei, por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial. Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.

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“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis, donde los postulantes esperaban aun habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó.

Y cerró: “Un reconocimiento especial al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

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La Senadora Nadia Márquez, de Neuquén, también se expresó y su posteo fue replicado por el Presidente. “Hoy avanzamos con la aprobación de 74 pliegos de jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces para fortalecer el servicio judicial y acercar respuestas más rápidas a los ciudadanos. Una Justicia más eficiente también es una demanda de la sociedad”, escribió en X.

Una jornada marcada por las tensiones

A pesar de lograr su objetivo en el recinto, la sesión estuvo marcada por la tensión política, que escaló apenas hubo quórum. El conflicto surgió porque, en la reunión de labor parlamentaria, se había acordado tratar 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

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Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al Senado 70 nombramientos de jueces, lo que despertó la ira del peronismo y de algunos aliados que venían arrastrando reclamos previos.

Ante esa situación, se llamó a un cuarto intermedio con los jefes de bloque y, al regresar al recinto, Patricia Bullrich anunció que existía un acuerdo de dos tercios de los presentes para incluir los 74 pliegos judiciales, entre ellos el de María Verónica Michelli.

Finalmente, la Cámara Alta aprobó la candidatura de Michelli con 44 votos a favor y 18 en contra, en una sesión que combinó acuerdos de último momento, fuertes cruces políticos y una de las mayores tandas de designaciones judiciales de los últimos años.

RG