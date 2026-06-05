Martín Menem descartó el Congreso para el velorio del Indio Solari: los motivos de la decisión

La posibilidad de realizar el último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari en las instalaciones del Congreso quedó formalmente descartada. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el Gobierno nacional no habilitará el Palacio Legislativo para recibir los restos.

Así, la decisión, que pone fin a la solicitud presentada por sectores de la oposición, se fundamenta en informes que desaconsejan el uso del edificio debido a la naturaleza masiva de la convocatoria. Menem comenzó su mensaje enviando sus condolencias a los allegados del artista: "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida".

Detalló que se realizó una evaluación preventiva junto a las fuerzas de seguridad y áreas especializadas del Estado. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", explicó.

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Sin embargo, el resultado del informe fue concluyente: el Palacio Legislativo no cuenta con la infraestructura, logística ni las condiciones de seguridad necesarias para contener la magnitud del evento. La medida, según el comunicado, responde a una evaluación técnica y operativa, desligándola de connotaciones políticas.

Menem hizo hincapié en la necesidad de encontrar un lugar adecuado para que los fanáticos puedan dar su último adiós

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Luego, Menem hizo hincapié en la necesidad de encontrar un lugar adecuado para que los fanáticos puedan dar su último adiós, especialmente considerando las concentraciones que ya comenzaron a registrarse en diversos puntos del país, como la espontánea "misa ricotera" en Plaza de Mayo.

Afirmó Menem: "El Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias".

La familia del músico, que por el momento mantiene una ceremonia íntima en Parque Leloir, aún no ha informado cuál será el lugar definitivo para la despedida pública.

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Lo que debía ser una despedida pacífica y un ritual de recuerdo para el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se transformó en un escenario de confusión. Aunque miles de seguidores se acercaron con banderas, camisetas y bombos para entonar los himnos que marcaron a varias generaciones, la presencia de vendedores informales en la zona generó las primeras fricciones.

A partir de lo que pudo saberse, los forcejeos iniciales se produjeron cuando personal de seguridad intentó desalojar a puesteros que buscaban instalar parrillas y venta de bebidas alcohólicas, una actividad prohibida en el histórico espacio público. La situación escaló rápidamente: se registraron corridas, empujones e intercambio de piedras y objetos contundentes entre algunos grupos y los efectivos policiales que custodiaban el perímetro.

La muerte de Solari, confirmada este mediodía por su familia, paralizó la agenda pública. Alrededor del mediodía, el artista, quien enfrentaba desde 2016 un diagnóstico de Parkinson, fue hallado sin vida por su cuidadora en Parque Leloir, dando lugar a una investigación de rigor a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó.

MV cp